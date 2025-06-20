Многосторонний подход к безопасности

Международное сотрудничество
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Александр Бри

Секретарь Совета безопас­ности РК Гизат Нурдаулетов принял участие во встречах глав совбезов в формате ОДКБ и Центральная Азия – Россия, прошедших в Чолпон-Ате.

На очередном заседании Комитета секретарей советов безопас­ности Организации Договора о коллективной безопасности состоялся обмен мнениями по обстановке в зоне ответственности ОДКБ.

Участники заседания рассмот­рели вопросы практической реализации Целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы, обсудили меры по борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, а также по обеспечению кибербезопасности государств-членов.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по актуальным направлениям деятельности организации. Он подчеркнул необходимость обмена информацией о международных террористических структурах и их трансформации в условиях современных конфликтов.

Был подписан ряд документов, направленных на дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия в рамках ОДКБ и укрепление координации в сфере коллективной безопасности.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РК принял участие в I Международной конференции ОДКБ по кибербезопасности, прошедшей в Чолпон-Ате в тот же день. На мероприятии были обсуждены вопросы международного сотрудничества в обеспечении кибербезопаснос­ти, правового регулирования в данной сфере. Рассмотрены аспекты потенциального влия­ния современных цифровых технологий, включая искусственный интеллект, на глобальную и региональную безопасность. Представители уполномоченных государственных органов Казахстана также приняли участие в данном мероприятии.

Выступая на Второй встрече секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия – Россия», также состоявшейся в Чолпон-Ате, секретарь Совета безопасности РК в своем докладе остановился на конкретных направлениях сотрудничества, в том числе в сфере противодействия угрозам терроризма и экстремизма.

Было отмечено, что международные террористические организации используют растущие глобальные противоречия, а также миграционные процессы для распространения своей идеологии, вербовки сторонников и проникновения в наши страны.

Другой актуальной задачей остается совместная борьба с контрабандой и торговлей нар­котиками, особенно в условиях распространения новых видов психоактивных веществ и синтетических наркотических средств.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы информационной, экологической и водно-энергетической безопасности региона, устойчивости транспортно-логистической инфраструктуры.

Первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России состоялась в июне 2023 года в Алматы.

#Совбез #ОДКБ #ЦА-РФ

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