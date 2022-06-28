Модернизацию Гагаринского старта приостановили на Байконуре

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в интервью журналистам в Сенате сообщил о приостановлении модернизации Гагаринского старта на Байконуре, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его информации, ранее обсуждался вопрос о привлечении к модернизации объекта космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов, однако на данное время ОАЭ свое согласие на модернизацию не дали.

"Арабские Эмираты согласие не дали. Мы в августе запланировали встречу с господином Рогозиным (главой Роскосмоса - прим. ред.) в целом по теме Байконура. На данный момент привлечение инвесторов приостановлено, потому что для текущего количества пусков имеющейся инфраструктуры – резервной площадки - достаточно", - пояснил Мусин.

Он уточнил, что пока вопрос о модернизации Гагаринского старта с повестки снят.

«В связи со снижением активности по пилотируемым пускам», - сказал министр.