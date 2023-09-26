«Мокрая» страда

Экономика
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Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область.

Ситуация на зерновых полях республики остается непростой и во многом драматичной.

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Проливные дожди, пришедшие на смену изнуряющей жаре, заставили хлеборобов прервать уборочный процесс. Самый длительный дождевой «занавес» для работы растянулся на три недели. Но и потом жатва так и не смогла войти в нормальный рабочий ритм. В этом довелось убедиться, побывав в ТОО «Жакен-1», работающем в составе агрофирмы «Родина».

…С директором товарищества Виктором Ковалевым отправились на хлебное поле. Пока ехали, он рассказал, что нынешней весной, как и в прежние годы, хозяйство отсеялось в оптимальные сроки элитными семенами. Отвели под пшеницу около восьми тысяч гектаров. Провели все необходимые агротехнические операции: внесение удобрений, очистку от сорняков, обработку против болезней. После таких затрат и усилий не грех надеяться на солидный урожай.

Но, увы, сначала небо дышало зноем, и лето не принесло благо­творных дождей. Точнее сказать, за весь вегетационный период лишь пару-тройку раз брызнуло на поля, но эти осадки оказались незначительными. В итоге пшеница получилась хоть и ровной, но низкорослой, а колос – слабым, редким. Впрочем, впереди ждали и другие природные «сюрпризы». Как уже говорилось выше, после того как комбайны вышли в поле, чтобы убрать имеющийся скудный урожай, зарядили проливные дожди.

– Мы начали хлебоуборку 23 августа, – рассказывает Виктор Ковалев. – Однако уже 27-го вынуждены были остановить комбайны. С того времени погода так и не дала нам нормально работать. Техники и людей у нас дос­таточно, но задействовать весь этот потенциал невозможно: из-за неблагоприятных погодных условий приходится идти на вынужденные простои.

В итоге, если в прежние годы уже ранним утром поля наполнялись гулом машин, то нынче – иное дело. Как рассказали в хозяйстве, механизаторов привозят на поле, где стоит техника, к восьми утра. С того времени проводится ее техническое обслуживание: очистка, смазка. Почему не начинается хлебоуборка? Все дело в том, что из-за сильной влажности земли вся растительность на ней, включая хлебную ниву, покрывается росой. Надо ждать, когда она сойдет, и только после этого приступать к жатве.

Поэтому комбайны заходят на поля только к 11 часам. Опять же, к восьми вечера, для хлебо­уборки это очень рано, все те, кто работает в поле, – комбайнеры, трактористы, водители – возвращаются домой. Это при ясной погоде. Если вновь польет с неба, то, естественно, моторы комбайнов и тракторов глушатся куда раньше. Вследствие такой «расслаб­ленной» работы растянулись и сроки страды.

– Год назад мы приступили к хлебоуборке 3 сентября и закончили 21-го, – говорит Виктор Ковалев. – Нынче приступили куда раньше, а убрали на сегодня только 51% площадей с пшеницей. Как известно, каждый день простоя обходится зерносеющему хозяйству потерей 1% ожидаемого дохода. Поэтому приходится признать, что имеем дело с потерями. В нынешнем году на круг выходит по восемь центнеров зерна. Для сравнения: в минувшем, не очень благоприятном сезоне этот показатель составил 13,6 центнера. Ну и рекордным в хозяйстве был урожай в 17 центнеров с гектара.

…На хлебном поле стоит больше десяти единиц различной техники, включая пять комбайнов. В сторонке – уже груженные зерном прицепы. Команда хлеборобов занята техобслуживанием вверенных им машин. Знакомимся. Для Николая Колавида, Бориса Кузнецова, Геннадия Молчанова, Александра Кикуна, как и для других, это не первая страда, и каждый из них – профессионал в своем деле. Частые вынужденные «перекуры», конечно, далеко не в радость. В прежние годы к этой поре страда была завершена, хлеб – засыпан в закрома. Но в целом настроение у людей неплохое, они настроены на работу.

Удивительно, но здесь же, на хлебном поле, довелось повстречаться с частичкой истории бывшего города Целинограда, а значит, и нынешней Астаны. Дело в том, что в числе работающей в «Жакен-1» сельхозтехники есть и легендарный трактор «Кировец». Да не простой: он в период с 1979 по 1997 год стоял на постаменте в тогдашнем Целинограде, а затем Акмоле, символизируя славное целинное прошлое региона.

Как рассказал Виктор Ковалев, этот постамент находился на проспекте Целинников, ныне – Республики. В 1997 году трактор был передан тогдашним главой администрации города, в тот период Акмолы, Аманжолом Булекпаевым ПК «Родина» для дальнейшего использования по назначению.

С тех пор «Кировец» влился в ряды колесных и гусеничных «собратьев» и исправно трудится на полях хозяйства. Впрочем, это уже история, а сегодня нужно убрать хлеб, и нет задачи важней.

Глава государства поручил Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна. Правительством разработаны и реализуются меры поддержки, помогающие снизить ущерб от неблагоприятных погодных условий текущего года. В целом уборочная площадь сельскохозяйственных культур нынче по республике составила 24 млн га, из них 17,3 млн га занимают зерновые.

Нынешний полевой сезон для казахстанских аграриев имеет шансы войти в историю как один из самых трудных и драматичных. Но, несмотря на плохие погодные условия, ожидаемого урожая будет достаточно, чтобы полностью обеспечить страну хлебом, мукой и макаронами. Не ожидается также дефицита картофеля, подсолнечника, риса и других социально значимых культур.

#аграрии #хлеб #урожай 2023 #страда #зерновые

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