Молния ударила в Статую Свободы

Даже если бы люди и были внутри в момент удара – это безопасно. Никто не пострадал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: иллюстративное freepik.com

«Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена – 4 кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда», - сказали в пресс-службе управления парков города.

В среду в Нью-Йорке был сильный ливень. На фотографиях видно, как молния с розовым оттенком бьет статую в верхнюю точку – кончик факела, который зажат в вытянутой руке изваяния.