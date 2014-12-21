Молодежь Казахстана нужно держать в стороне от терроризма – Президент Общество Батырбек Агимбетов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался против того, что ислам привязывают к терроризму, и считает необходимым оградить молодежь от этого зла современности. Об этом Глава государства заявил на встрече с журналистами республиканских телевизионных каналов в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Ислам обозначает "мир". Посмотрите на ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство"–Прим. автора). Туда идут европейцы, англичане, французы, с Центральной Азии едут и других государств. Там нет национальностей, нет религий. Это по каким-то принципам объединенные люди, которые работают за деньги. Весь мир объединяется против терроризма, который представляет опасность и хаос. Я не поддерживаю, что к исламу привязывается терроризм", – сказал Назарбаев.



"В Коране есть слова: если убил одного человека, то это равносильно убийству всего человечества. Поэтому терроризм нужно считать как противника, который вышел против всего человечества. Надо держать в стороне от этого нашу молодежь", – отметил Президент.

