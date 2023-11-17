Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025

Следующий матч казахстанцы проведут 21 марта 2024 года на выезде против Шотландии

Фото: vseprosport.kz

Молодежная сборная Казахстана в матче отбора на Евро-2025 сыграла на выезде с Мальтой. Встреча в городе Паола на стадионе "Хибернианс" завершилась победой подопечных Кайрата Нурдаулетова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как сообщается, казахстанцы уже в начале матча могли открыть счет, но на первой минуте Нургайни Бурибаев попал в перекладину.

До перерыва гости создали несколько моментов, однако забить не сумели. В дебюте второго тайма Айбар Абдулла (52-я минута) открыл счет. Окончательный результат на 72-й минуте установил Дамир Касабулат - 2:0.

Отмечается, что молодежная сборная Казахстана выиграла первый официальный матч с сентября 2020 года.

Следующий матч казахстанцы проведут 21 марта 2024 года на выезде против Шотландии.