Молодые офицеры готовы к службе

Это учебное заведение имеет богатую историю, здесь готовят профессионалов высокого уровня, командиров воинских подразделений.

С приветственным словом к выпускникам обратился первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Асан Жусупов. Он поздравил молодых офицеров с успешным окончанием вуза, подчеркнул высокую ответственность, возлагаемую на каждого военнослужащего, и пожелал им достойно служить Родине, быть верными военной присяге, с честью продолжать лучшие традиции казахстанской армии.

Прощание с Боевым знаменем запоминается на всю жизнь. Для молодых лейтенантов эта церемония закрывает одну страницу жизни – учебы в институте и открывает другую – дорогу к офицерской службе.

Гости мероприятия восторженно смотрели выступление роты почетного караула, оценивая то, как умело ребята распоряжаются оружием и демонстрируют свои навыки. Затем ансамбль домбристов из сотни курсантов института исполнил казахские кюи. Мощное звучание национальных инструментов вызвало искреннее восхищение всех присутствовавших.

Далее состоялась демонстрация беспилотных летательных аппаратов: современные дроны подняли в небо государственный флаг Казахстана. А самым волнительным моментом торжества стал офицерский вальс.

После официальной части родители и близкие поздравили молодых офицеров с присвоением первого воинского звания и пожелали им успешной службы. Выпускники получили распределение и в ближайшее время отправятся в подраз­деления вооруженных сил, чтобы внести свой вклад в обеспечение безопас­ности страны.