Монеты номиналом 5000 тенге выпустил Нацбанк

Национальный банк РК сегодня, 1 декабря, выпускает в обращение памятные монеты, посвященные 25-летию Независимости Казахстана, из серебра "proof" качества номиналом 5 000 тенге и номиналом 500 тенге, передает Kazpravda.kz.
День Независимости Казахстана – главный национальный праздник Республики Казахстан, который отмечается ежегодно 16 декабря. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о независимости Республики Казахстан.
В дизайне монет использованы изображения людей в национальных костюмах, символизирующих единство народа Казахстана, в свете реализации предложения Президента по отображению ценностей общенациональной идеи "Мәңгілік Ел" в стилистике национальной валюты Республики Казахстан.
Лицевые стороны серебряных монет "25 лет Независимости Казахстана" идентичны и отличаются только обозначением соответствующего монете номинала.
На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан в обрамлении надписей "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" на государственном языке, "РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН" на русском языке и национального орнамента. В нижней части расположена надпись (соответственно "5000 ТЕҢГЕ"; "500 ТЕҢГЕ"), обозначающая номинал монеты. В верхней части – логотип Нацбанка.
На оборотной стороне (реверсе) монеты достоинством 5 000 тенге изображен позолоченный фрагмент монумента "Қазақ Елі" на фоне карты современного Казахстана с изображениями людей в национальных костюмах, символизирующих единство народа Казахстана. В верхней части монеты расположены позолоченное изображение восходящего солнца и надпись "25 ЖЫЛ" на государственном языке. По окружности – надписи "ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНҒА" на государственном языке и "Ag 925 25 oz", обозначающие металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В нижней части монеты – число "2016" – год чеканки.
Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет рельефные, по окружности проходит выступающий кант. Боковая поверхность (гурт) рифленая.
Монеты изготовлены из серебра 925-ой пробы, масса 25 oz (777,5 г), диаметр – 100 мм, качество изготовления – "proof", максимальный тираж – 100 штук.
На реверсе монет номиналом 500 тенге также изображен позолоченный фрагмент монумента "Қазақ Елі" на фоне карты современного Казахстана и людей в национальных костюмах. В верхней части монеты расположены изображение голубей, как символа мира и свободы, и надпись "25 ЖЫЛ" на государственном языке. По окружности проходят надписи "ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНҒА" на государственном языке и "Ag 925 24 g", в нижней части монеты –число "2016".
Масса монет – ±0,24 г, диаметр – 37 мм, качество изготовления – "proof", максимальный тираж – 3 тыс. штук.
Памятные монеты номиналом 5 000 тенге и 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.
Памятные монеты "proof" качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка на государственном, русском и английском языках.
Приобрести монеты можно во всех филиалах финрегулятора, а также через Интернет-магазин на сайте НБ РК.