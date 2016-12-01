Экономика
Монеты номиналом 5000 тенге выпустил Нацбанк
Национальный банк РК сегодня, 1 декабря, выпускает в обращение памятные монеты, посвященные 25-летию Независимости Казахстана, из серебра "proof" качества номиналом 5 000 тенге и номиналом 500 тенге, передает Kazpravda.kz.

День Независимости Казахстана – главный национальный праздник Республики Казахстан, который отмечается ежегодно 16 декабря. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о независимости Республики Казахстан. 

В дизайне монет использованы изображения людей в национальных костюмах, символизирующих единство народа Казахстана, в свете реализации предложения Президента по отображению ценностей общенациональной идеи "Мәңгілік Ел" в стилистике национальной валюты Республики Казахстан.

Лицевые стороны серебряных монет "25 лет Независимости Казахстана" идентичны и отличаются только обозначением соответствующего монете номинала.

583ed7e14144b1480513505.jpg  583ed7ee0721e1480513518.jpg

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан в обрамлении надписей "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" на государственном языке, "РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН" на русском языке и национального орнамента. В нижней части расположена надпись (соответственно "5000 ТЕҢГЕ"; "500 ТЕҢГЕ"), обозначающая номинал монеты. В верхней части – логотип Нацбанка.

На оборотной стороне (реверсе) монеты достоинством 5 000 тенге изображен позолоченный фрагмент монумента "Қазақ Елі" на фоне карты современного Казахстана с изображениями людей в национальных костюмах, символизирующих единство народа Казахстана. В верхней части монеты расположены позолоченное изображение восходящего солнца и надпись "25 ЖЫЛ" на государственном языке. По окружности – надписи "ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНҒА" на государственном языке и "Ag 925 25 oz", обозначающие металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В нижней части монеты – число "2016" – год чеканки.

583ed90d8dfcb1480513805.jpg

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет рельефные, по окружности проходит выступающий кант. Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены из серебра 925-ой пробы, масса 25 oz (777,5 г), диаметр – 100 мм, качество изготовления – "proof", максимальный тираж – 100 штук.

На реверсе монет номиналом 500 тенге также изображен позолоченный фрагмент монумента "Қазақ Елі" на фоне карты современного Казахстана и людей в национальных костюмах. В верхней части монеты расположены изображение голубей, как символа мира и свободы, и надпись "25 ЖЫЛ" на государственном языке. По окружности проходят надписи "ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНҒА" на государственном языке и "Ag 925 24 g", в нижней части монеты –число "2016".

583eda589927c1480514136.jpg

Масса монет – ±0,24 г, диаметр – 37 мм, качество изготовления – "proof", максимальный тираж – 3 тыс. штук.

Памятные монеты номиналом 5 000 тенге и 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Памятные монеты "proof" качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка на государственном, русском и английском языках.

Приобрести монеты можно во всех филиалах финрегулятора, а также через Интернет-магазин на сайте НБ РК

Популярное

Все
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Двое в одной лодке
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Как ужиться в доме с пятью малышами
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
У великого народа – великая мечта
Тепло Севера
Рынок труда восстанавливается
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Наградить ряд казахстанцев орденами постановил Токаев
Помогут ли поправки в Конституцию РК повысить устойчивость государства?
Референдум-2022: преодолевать правовой нигилизм
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
В Караганде установили памятник жертвам голодомора 30-х годов XX века
Автоматы и пистолеты похитили преступники со склада полиции в Талдыкоргане
Что сегодня происходит в мире казахстанского кино
Как научить ребенка вести себя в случае возникновения какой-либо угрозы
Референдум-2022: каждый должен сделать выбор
Чиновники Уральска лишали очередников жилья, выдавая квартиры незаконно
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Референдум-2022: не оставаться в стороне
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Экономика
Ждать ли дефицита муки и роста цен на хлеб в Казахстане, ра…
Экономика
Места для караванинга и кемпинги организуют для посетителей…
Экономика
Ставки по депозитам в тенге на июль утверждены в Казахстане
Экономика
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]