Монументальная память должна обрести новый смысл

Новому региону – новый реестр

О том, как в регионе намерены сохранять многовековые памятники истории, рассказал руководитель Центра сохранения историко-культурного наследия области Улытау Мухтар Бакытулы. По словам историка, автора пяти книг и соавтора энциклопедии, посвященных истории региона, на сегодняшний день в области насчитывается 17 памятников республиканского значения: пять – в Жанааркинском районе и 12 – в Улытауском. Памятников местного значения зарегистрировано 492.

– С 13 августа 2024 года с учетом выхода Улытау из состава Карагандинской области все монументальное наследие оказалось вне реестра, то есть незарегист­рированным, – говорит Мухтар Бакытулы. – Тем не менее исследования территории области для корректировки нового списка проводились нашими специалистами и ранее. Таким образом, в новом государственном списке памятников историко-культурного наследия местного значения их количество будет увеличено за счет новых, ранее не учтенных. А это приблизительно еще 200 памятников.

Списки, переданные из Караганды, оцифрованы, сотрудники центра занимаются их упорядочением. Ожидается, что в государственный реестр будут внесены не менее 650 памятников.

– К примеру, в будущем нам предстоит работа по изучению уникальных курганов «с усами», или «с лучами», как писал Алькей Маргулан, – делится планами Мухтар Бакытулы. – Даже на снимках со спутника они выглядят очень красиво, к счастью, многие из них не подвергались разграблению. Таких курганов вдоль реки Каракенгир насчитывается свыше десятка. В устьях рек Ульке-Жезды, Бала-Жезды, Жетыкыз имеются целые комплексы курганов, пока они не включены в государственный список, который составляли при Карагандинской области. Пос­ледние своды делались в 1960-е и 1980-е годы, так что корректировка была необходима.

Большая деятельность развернулась с образованием области Улытау. Как отметил Мухтар Бакытулы, ни один памятник не останется без внимания, в том числе многочисленные петроглифы, которые можно найти в разных уголках региона. И хотя сакральным местом по праву считается урочище Теректы, но на побережьях рек Байконур, Тамды, Жетыкыз тоже имеется немало наскальных изображений. К слову, в свое время известный писатель Медеу Сарсекеев писал, что Каныш Сатпаев, проводя здесь геологоразведку, на одной из скал обнаружил изоб­ражение Будды, которое было сделано, скорее всего, во время джунгарского нашествия. Это изображение местные историки намерены найти в рамках будущих исследований местности.

Последнее пристанище Жошы-хана

Также руководитель Центра сохранения историко-культурного наследия рассказал о текущем сос­тоянии важнейшего памятника региона – мавзолея Жошы-хана. По словам ряда экспертов, он подвергается разрушению из-за сырости.

– Мы первыми получили сигнал от неравнодушных граждан, – сообщил он. – Но хотел бы отметить, что памятнику ничего не угрожает. Повышенная влажность здесь была всегда, ведь это побережье реки. Мавзолей стоит уже несколько веков и при долж­ном его сохранении простоит еще долго.

Мухтар Бакытулы привел в пример такие данные. В 1972 году была проведена реставрация мавзолея и заделаны обвалившиеся части стен. Обвалы находились как раз в тех местах, где проступала сырость. Вода – на поверх­ности и под землей – была, есть и будет. Другое дело – трещина, которая появилась между порталом и основным зданием. С туристической точки зрения она выглядит неприглядно, однако и ее можно устранить.

– Любые здания и сооружения, в том числе исторические, постоянно подвергаются внешнему природному воздействию – это нормальное явление, – подчерк­нул он. – Мавзолей периодически реставрировался: двери были обновлены на рубеже XIII–XIV веков, обвалившийся купол был отреставрирован примерно в середине XIV века. После чего мавзолей дошел до советских времен в сильно разрушенном состоянии. Двери мавзолея, которые поставили в 2020-м или 2021 году, уже выглядят невзрачно под воздействием сильной солнечной радиации. Памятник – в списке респуб­ликанского значения, за ним присматривает не только улытауский музей-заповедник, но и наш центр тоже.

Реставрационные работы проводились и сотни лет назад, и в советское время, и в настоящее. Тому подтверждение – радиоуг­леродный анализ древесины, которая была использована при его строительстве и реставрации. Сосна с порога, который хранится в экспозиции Нацио­нального музея-заповедника Улытау, датирована XIII веком. Карагач, который использовали при строительстве окошек на куполе, – серединой XIV века.

– В 1946 году известный архитектор Георгий Герасимов провел небольшую реставрацию мавзолея Жошы, – отметил Мухтар Бакытулы. – Тогда про это археолог Героним Пацевич писал, что обвалившийся дверной проем был зацементирован кирпичной кладкой. В 1998 году выделены большие средства – около миллиона долларов США – на реставрацию исторически значимых мавзолеев Жошы-хана, Алаша-хана и Домбауыл. Однако, по мнению некоторых археологов, эти работы привели к потере историзма, а именно – голубая глазурь купола мавзолея Жошы-хана сделана без учета сохранения идентичности с родными плитами, а Домбауыл потерял свой «дикокаменный» вид.

Мавзолеи ханского пантеона

Побережье реки Каракенгир, где расположены исторические святыни региона, известно не только этими тремя мавзолеями. Сразу за погребением Жошы-хана расположено городище, в которое входит дворец Жошы, малый дом, а на протяжении одного километ­ра на север тянется цепочка из 30 мавзолеев ханского пантеона, 24 из них построены из красного кирпича. Однако в данный момент все они находятся под землей, высту­пая буграми над поверхностью. Некоторые из них, как пишет в своем полевом дневнике Героним Пацевич, по размеру превосходят мавзолей Жошы-хана.

– В этом году у реки, в 500 мет­рах от мавзолея, археологи откопали средневековую печь по обжигу кирпичей, которая функ­ционировала в XІІІ–XІV веках, – продолжает Мухтар Бакытулы. – От этого кирпичного производства вдоль побережья Каракенгира на протяжении 350 метров тянется селение мастеровых. По некоторым данным, те же мастера были привезены сюда в период правления Жошы-хана, тому свидетельствует наличие караханидской архитектуры в купольных сооружениях, распространенной в Южном Казах­стане в X–XII веках.

Важность 30 мавзолеев ханского пантеона для истории региона трудно переоценить, подчеркивает Мухтар Бакытулы. В нынешнем году археологи из Татарстана сделали сенсационное заявление в информационном пространстве, объявив о том, что ими было найдены два десятка средневековых сооружений потомков Бату-хана, которые находятся под землей. В Улытау 30 таких мавзолеев.

– Это родовое кладбище – от Бату-хана до Бердыбека, которое в XVI веке подверглось вандализму, – рассказывает историк. – Подобное святотатство вершилось для того, чтобы ослабить местный народ. По тюркским поверьям, чтобы подчинить Улуг улус, необходимо разрушить мавзолей и увезти кости великого правителя.

Та же печальная участь постиг­ла гробницу Алаша-хана. Когда Героним Пацевич в 1946 году вскрыл гробницу, оказалось, что скелет, упокоенный в нем, полностью разрушен. Голова лежит правильно, но под черепом находилась бедренная кость, а ключица – около ног. Это означает, что новые человеческие кости были завезены извне. Проведенные в 2020 году радиоуглеродные исследования останков из мавзолея Алаша-хана показали, что кости скелета датируются концом ХVIII века, но они точно принадлежат чингизиду.

По словам Мухтара Бакыт­улы, в свое время Каныш Сатпаев выдвинул теорию о том, что мавзолей стал гробницей хана Хакназара. Эта версия косвенно подтверждается временем нашест­вия джунгар.

– Грандиозный мавзолей был построен для великого повелителя, об этом красноречиво говорит сама его архитектура, – отметил он. – Галерея с бойницами, места для лучников. Воины должны были охранять это захоронение от осквернения. И когда мавзолей все-таки был ограблен, сразу после нашествия джунгар произошло великое бедствие – Ақтабан шұбырынды.

По мнению Мухтара Бакыт­улы, текущее состояние памятников истории требует не только предельного внимания, но и правильной реставрации. Тому же мавзолею Жошы-хана необходимо вернуть его настоящий исторический облик.

– Новый купол имеет округ­лую форму, хотя изначально она была конической, – рассказывает он. – Следует также заменить изразцы. Ранее на нем были установлены терракотовые плиты с узорами и надписями о том, в честь кого была построена гробница. В 1911 году по приказу начальника Атбасарского уезда их сняли, чтобы показать генерал-губернатору Сибири. Далее след их теряется.

Однако улытауские историки не оставляют попыток найти эти исторические реликвии. Есть вероятность, что таблички находятся в фондах омского музея или даже Эрмитажа. И хотя на письменный запрос из Омска ответили, что таких экспонатов у них нет, тем не менее две телеги плит не могли исчезнуть на свалке.

– Наша задача – найти эти терракотовые плиты, чтобы воссоздать истинный облик мавзолея, – подчеркнул Мухтар Бакыт­улы. – Даже если не сможем вернуть их на родину.

Впереди –

большая работа

В 2026 году планируются комплексные археологические раскопки на Жошы ордасы, в том числе на Келинтаме. Если в местном бюджете изыщут средства, то работы будут проводиться в устьях рек Каракенгир и Сарыкенгир. Келинтам, по преданию, вторая жена Жошы-хана, мать Орды-Эджена и Бату-хана. В народном фольклоре Келинтам называют также келин Алаша-хана, что показывает, насколько предки верили в то, что Алаша-хан – это Чингисхан.

– Все контуры, исследования, радиоуглеродные анализы кирпичей и костей будут проводиться на так называемых «буграх», – сообщил Мухтар Бакытулы. – Требуется финансировать эти работы. Мы намерены поднять мавзолеи на поверхность, отреставрировать их и воссоздать пантеон по всем параметрам. Для этого необходимо создать научный совет в составе сильных археологов и архитекторов.

Это важно не только для сохранения исторического наследия, но и для привлечения туристов в область Улытау. Также в дальнейшем планируются археологические раскопки средневекового селища вдоль побережья.

К большому сожалению, во время строительства дороги к мавзолею Жошы три мавзолея XIII, XIV и XV веков, принадлежащих потомкам Орда-Эджена, были сильно повреждены, по сути, их просто снесли. Поэтому в Центре сохранения историко-культурного наследия торопятся «вытащить на свет» уникальный исторический пантеон, а в дальнейшем сделать тропинки, установить памятные таблички, чтобы гости региона понимали всю важность исторического комплекса.

Еще один уникальный разно­временный памятник – Талдысай, что расположен недалеко от поселка Жезды, ежегодно подвергается разрушению природными явлениями. В этом году древние металлургические поселения были размыты во время паводка.

– Эта местность известна тем, что на ней расположены памятники истории от каменного века и далее, то есть представлены все эпохи, – говорит Мухтар Бакыт­улы. – И это наше культурное наследие необходимо спасать. Для этого требуется повернуть реку по старому руслу так, чтобы она не разрушила крепость Баскамыр, возможно, путем строи­тельства плотины. Металлургическое поселение постоянно подвергается природным испытаниям, потому в этом вопросе требуется эксперт­ное мнение геодезистов.

В прошлые годы на укрепление берегов реки Жезды было выделено около 400 млн тенге, для спасения Талдысая хватило бы и половины этой суммы.

Этот разновременный памятник недаром привлекает как отечественных, так и зарубежных археологов. Исследована лишь малая его часть, а на месте, где располагалось огромное древнее городище, уже построены современные дома села Талдысай.

Монументальная память может и должна обрести новое значение. Задача общая – сохранить памятники истории, расположенные на поверхности, а также явить миру уникальные сооружения, которые скрыты под землей. Лишь тогда идея развития туризма обретет смысл и будет заложена основа для строительства соответствую­щего кластера.