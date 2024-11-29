Монументальная память должна обрести новый смысл История 29 ноября 2024 г. 4:25 12 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау В Улытау планируют поднять на поверхность тридцать мавзолеев ханского пантеона, погребенных под землей фото автора Новому региону – новый реестр О том, как в регионе намерены сохранять многовековые памятники истории, рассказал руководитель Центра сохранения историко-культурного наследия области Улытау Мухтар Бакытулы. По словам историка, автора пяти книг и соавтора энциклопедии, посвященных истории региона, на сегодняшний день в области насчитывается 17 памятников республиканского значения: пять – в Жанааркинском районе и 12 – в Улытауском. Памятников местного значения зарегистрировано 492. – С 13 августа 2024 года с учетом выхода Улытау из состава Карагандинской области все монументальное наследие оказалось вне реестра, то есть незарегистрированным, – говорит Мухтар Бакытулы. – Тем не менее исследования территории области для корректировки нового списка проводились нашими специалистами и ранее. Таким образом, в новом государственном списке памятников историко-культурного наследия местного значения их количество будет увеличено за счет новых, ранее не учтенных. А это приблизительно еще 200 памятников. Списки, переданные из Караганды, оцифрованы, сотрудники центра занимаются их упорядочением. Ожидается, что в государственный реестр будут внесены не менее 650 памятников. – К примеру, в будущем нам предстоит работа по изучению уникальных курганов «с усами», или «с лучами», как писал Алькей Маргулан, – делится планами Мухтар Бакытулы. – Даже на снимках со спутника они выглядят очень красиво, к счастью, многие из них не подвергались разграблению. Таких курганов вдоль реки Каракенгир насчитывается свыше десятка. В устьях рек Ульке-Жезды, Бала-Жезды, Жетыкыз имеются целые комплексы курганов, пока они не включены в государственный список, который составляли при Карагандинской области. Последние своды делались в 1960-е и 1980-е годы, так что корректировка была необходима. Большая деятельность развернулась с образованием области Улытау. Как отметил Мухтар Бакытулы, ни один памятник не останется без внимания, в том числе многочисленные петроглифы, которые можно найти в разных уголках региона. И хотя сакральным местом по праву считается урочище Теректы, но на побережьях рек Байконур, Тамды, Жетыкыз тоже имеется немало наскальных изображений. К слову, в свое время известный писатель Медеу Сарсекеев писал, что Каныш Сатпаев, проводя здесь геологоразведку, на одной из скал обнаружил изображение Будды, которое было сделано, скорее всего, во время джунгарского нашествия. Это изображение местные историки намерены найти в рамках будущих исследований местности. Последнее пристанище Жошы-хана Также руководитель Центра сохранения историко-культурного наследия рассказал о текущем состоянии важнейшего памятника региона – мавзолея Жошы-хана. По словам ряда экспертов, он подвергается разрушению из-за сырости. – Мы первыми получили сигнал от неравнодушных граждан, – сообщил он. – Но хотел бы отметить, что памятнику ничего не угрожает. Повышенная влажность здесь была всегда, ведь это побережье реки. Мавзолей стоит уже несколько веков и при должном его сохранении простоит еще долго. Мухтар Бакытулы привел в пример такие данные. В 1972 году была проведена реставрация мавзолея и заделаны обвалившиеся части стен. Обвалы находились как раз в тех местах, где проступала сырость. Вода – на поверхности и под землей – была, есть и будет. Другое дело – трещина, которая появилась между порталом и основным зданием. С туристической точки зрения она выглядит неприглядно, однако и ее можно устранить. – Любые здания и сооружения, в том числе исторические, постоянно подвергаются внешнему природному воздействию – это нормальное явление, – подчеркнул он. – Мавзолей периодически реставрировался: двери были обновлены на рубеже XIII–XIV веков, обвалившийся купол был отреставрирован примерно в середине XIV века. После чего мавзолей дошел до советских времен в сильно разрушенном состоянии. Двери мавзолея, которые поставили в 2020-м или 2021 году, уже выглядят невзрачно под воздействием сильной солнечной радиации. Памятник – в списке республиканского значения, за ним присматривает не только улытауский музей-заповедник, но и наш центр тоже. Реставрационные работы проводились и сотни лет назад, и в советское время, и в настоящее. Тому подтверждение – радиоуглеродный анализ древесины, которая была использована при его строительстве и реставрации. Сосна с порога, который хранится в экспозиции Национального музея-заповедника Улытау, датирована XIII веком. Карагач, который использовали при строительстве окошек на куполе, – серединой XIV века. – В 1946 году известный архитектор Георгий Герасимов провел небольшую реставрацию мавзолея Жошы, – отметил Мухтар Бакытулы. – Тогда про это археолог Героним Пацевич писал, что обвалившийся дверной проем был зацементирован кирпичной кладкой. В 1998 году выделены большие средства – около миллиона долларов США – на реставрацию исторически значимых мавзолеев Жошы-хана, Алаша-хана и Домбауыл. Однако, по мнению некоторых археологов, эти работы привели к потере историзма, а именно – голубая глазурь купола мавзолея Жошы-хана сделана без учета сохранения идентичности с родными плитами, а Домбауыл потерял свой «дикокаменный» вид. Мавзолеи ханского пантеона Побережье реки Каракенгир, где расположены исторические святыни региона, известно не только этими тремя мавзолеями. Сразу за погребением Жошы-хана расположено городище, в которое входит дворец Жошы, малый дом, а на протяжении одного километра на север тянется цепочка из 30 мавзолеев ханского пантеона, 24 из них построены из красного кирпича. Однако в данный момент все они находятся под землей, выступая буграми над поверхностью. Некоторые из них, как пишет в своем полевом дневнике Героним Пацевич, по размеру превосходят мавзолей Жошы-хана. – В этом году у реки, в 500 метрах от мавзолея, археологи откопали средневековую печь по обжигу кирпичей, которая функционировала в XІІІ–XІV веках, – продолжает Мухтар Бакытулы. – От этого кирпичного производства вдоль побережья Каракенгира на протяжении 350 метров тянется селение мастеровых. По некоторым данным, те же мастера были привезены сюда в период правления Жошы-хана, тому свидетельствует наличие караханидской архитектуры в купольных сооружениях, распространенной в Южном Казахстане в X–XII веках. Важность 30 мавзолеев ханского пантеона для истории региона трудно переоценить, подчеркивает Мухтар Бакытулы. В нынешнем году археологи из Татарстана сделали сенсационное заявление в информационном пространстве, объявив о том, что ими было найдены два десятка средневековых сооружений потомков Бату-хана, которые находятся под землей. В Улытау 30 таких мавзолеев. – Это родовое кладбище – от Бату-хана до Бердыбека, которое в XVI веке подверглось вандализму, – рассказывает историк. – Подобное святотатство вершилось для того, чтобы ослабить местный народ. По тюркским поверьям, чтобы подчинить Улуг улус, необходимо разрушить мавзолей и увезти кости великого правителя. Та же печальная участь постигла гробницу Алаша-хана. Когда Героним Пацевич в 1946 году вскрыл гробницу, оказалось, что скелет, упокоенный в нем, полностью разрушен. Голова лежит правильно, но под черепом находилась бедренная кость, а ключица – около ног. Это означает, что новые человеческие кости были завезены извне. Проведенные в 2020 году радиоуглеродные исследования останков из мавзолея Алаша-хана показали, что кости скелета датируются концом ХVIII века, но они точно принадлежат чингизиду. По словам Мухтара Бакытулы, в свое время Каныш Сатпаев выдвинул теорию о том, что мавзолей стал гробницей хана Хакназара. Эта версия косвенно подтверждается временем нашествия джунгар. – Грандиозный мавзолей был построен для великого повелителя, об этом красноречиво говорит сама его архитектура, – отметил он. – Галерея с бойницами, места для лучников. Воины должны были охранять это захоронение от осквернения. И когда мавзолей все-таки был ограблен, сразу после нашествия джунгар произошло великое бедствие – Ақтабан шұбырынды. По мнению Мухтара Бакытулы, текущее состояние памятников истории требует не только предельного внимания, но и правильной реставрации. Тому же мавзолею Жошы-хана необходимо вернуть его настоящий исторический облик. – Новый купол имеет округлую форму, хотя изначально она была конической, – рассказывает он. – Следует также заменить изразцы. Ранее на нем были установлены терракотовые плиты с узорами и надписями о том, в честь кого была построена гробница. В 1911 году по приказу начальника Атбасарского уезда их сняли, чтобы показать генерал-губернатору Сибири. Далее след их теряется. Однако улытауские историки не оставляют попыток найти эти исторические реликвии. Есть вероятность, что таблички находятся в фондах омского музея или даже Эрмитажа. И хотя на письменный запрос из Омска ответили, что таких экспонатов у них нет, тем не менее две телеги плит не могли исчезнуть на свалке. – Наша задача – найти эти терракотовые плиты, чтобы воссоздать истинный облик мавзолея, – подчеркнул Мухтар Бакытулы. – Даже если не сможем вернуть их на родину. Впереди – большая работа В 2026 году планируются комплексные археологические раскопки на Жошы ордасы, в том числе на Келинтаме. Если в местном бюджете изыщут средства, то работы будут проводиться в устьях рек Каракенгир и Сарыкенгир. Келинтам, по преданию, вторая жена Жошы-хана, мать Орды-Эджена и Бату-хана. В народном фольклоре Келинтам называют также келин Алаша-хана, что показывает, насколько предки верили в то, что Алаша-хан – это Чингисхан. – Все контуры, исследования, радиоуглеродные анализы кирпичей и костей будут проводиться на так называемых «буграх», – сообщил Мухтар Бакытулы. – Требуется финансировать эти работы. Мы намерены поднять мавзолеи на поверхность, отреставрировать их и воссоздать пантеон по всем параметрам. Для этого необходимо создать научный совет в составе сильных археологов и архитекторов. Это важно не только для сохранения исторического наследия, но и для привлечения туристов в область Улытау. Также в дальнейшем планируются археологические раскопки средневекового селища вдоль побережья. К большому сожалению, во время строительства дороги к мавзолею Жошы три мавзолея XIII, XIV и XV веков, принадлежащих потомкам Орда-Эджена, были сильно повреждены, по сути, их просто снесли. Поэтому в Центре сохранения историко-культурного наследия торопятся «вытащить на свет» уникальный исторический пантеон, а в дальнейшем сделать тропинки, установить памятные таблички, чтобы гости региона понимали всю важность исторического комплекса. Еще один уникальный разновременный памятник – Талдысай, что расположен недалеко от поселка Жезды, ежегодно подвергается разрушению природными явлениями. В этом году древние металлургические поселения были размыты во время паводка. – Эта местность известна тем, что на ней расположены памятники истории от каменного века и далее, то есть представлены все эпохи, – говорит Мухтар Бакытулы. – И это наше культурное наследие необходимо спасать. Для этого требуется повернуть реку по старому руслу так, чтобы она не разрушила крепость Баскамыр, возможно, путем строительства плотины. Металлургическое поселение постоянно подвергается природным испытаниям, потому в этом вопросе требуется экспертное мнение геодезистов. В прошлые годы на укрепление берегов реки Жезды было выделено около 400 млн тенге, для спасения Талдысая хватило бы и половины этой суммы. Этот разновременный памятник недаром привлекает как отечественных, так и зарубежных археологов. Исследована лишь малая его часть, а на месте, где располагалось огромное древнее городище, уже построены современные дома села Талдысай. Монументальная память может и должна обрести новое значение. Задача общая – сохранить памятники истории, расположенные на поверхности, а также явить миру уникальные сооружения, которые скрыты под землей. Лишь тогда идея развития туризма обретет смысл и будет заложена основа для строительства соответствующего кластера. #мавзолей #Улытау #история #памятники #ханский пантеон