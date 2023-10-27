В целом, аналитики Moody's прогнозируют благоприятные экономические перспективы для РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз Казахстана со «стабильного» на «позитивный», подтвердив суверенный кредитный рейтинг на уровне «Baa2», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Улучшение прогноза отражает оценку агентства по проводимым реформам, направленным на диверсификацию экономики, привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.

Согласно мнению аналитиков, повышение устойчивости к экономическим шокам демонстрирует стабилизацию экономического развития и улучшение перспектив Казахстана.

Подтверждение рейтинга обосновано устойчивым государственным балансом, низкой долговой нагрузкой и значительными резервами в иностранной валюте.

По мнению агентства, значительный прирост инвестиций в ненефтяные сектора свидетельствует о нарастающем импульсе к экономической диверсификации в текущих внешних условиях.

Кроме того, Moody’s отмечает, что в контексте развивающегося Транскаспийского международного транспортного маршрута, который приобретает все большее значение в качестве альтернативного торгового пути между Китаем и ЕС, открываются новые возможности для Казахстана в качестве транспортно-логистического хаба.

В целом, аналитики Moody's прогнозируют благоприятные экономические перспективы для Казахстана.

Изменение прогноза на «Позитивный» является сигналом возможного повышения суверенного рейтинга в дальнейшем при сохранении текущей динамики в перспективе.