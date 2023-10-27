В целом, аналитики Moody's прогнозируют благоприятные экономические перспективы для РК
Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз Казахстана со «стабильного» на «позитивный», подтвердив суверенный кредитный рейтинг на уровне «Baa2», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Улучшение прогноза отражает оценку агентства по проводимым реформам, направленным на диверсификацию экономики, привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.
Согласно мнению аналитиков, повышение устойчивости к экономическим шокам демонстрирует стабилизацию экономического развития и улучшение перспектив Казахстана.
Подтверждение рейтинга обосновано устойчивым государственным балансом, низкой долговой нагрузкой и значительными резервами в иностранной валюте.
По мнению агентства, значительный прирост инвестиций в ненефтяные сектора свидетельствует о нарастающем импульсе к экономической диверсификации в текущих внешних условиях.
Кроме того, Moody’s отмечает, что в контексте развивающегося Транскаспийского международного транспортного маршрута, который приобретает все большее значение в качестве альтернативного торгового пути между Китаем и ЕС, открываются новые возможности для Казахстана в качестве транспортно-логистического хаба.
В целом, аналитики Moody's прогнозируют благоприятные экономические перспективы для Казахстана.
Изменение прогноза на «Позитивный» является сигналом возможного повышения суверенного рейтинга в дальнейшем при сохранении текущей динамики в перспективе.