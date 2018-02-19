Мороз масленице не помеха

Вчера в Астане проводили зиму и стали ждать весну.

Блин – не клин, брюха не расколет! Это только одна из поговорок, сопровождающих один из самых веселых славянских праздников, который, впрочем, в нашей стране давно уже празднуют все. Вот и воскресным морозным (небольшой такой морозец, чуть за минус 20) утром народ, позавтракав блинами (ведь Масленичная неделя началась еще с понедельника), потихоньку потянулся к площади у Дворца «Жастар», предвкушая апофеоз. А там представители этнокультурных объединений уже приготовили концертную программу, которую и показали зрителям под дружные аплодисменты. Не обошлось без традиционных забав: перетягивание каната, армрестлинг, да просто борьба позволили молодцам показать свою удаль. Для маленьких приготовили викторину с вопросами про Масленицу. Были призы. Блинами угощали всех желающих, причем бесплатно. Вмиг размели!

К обеду сожгли чучело. И повеяло весной!

Даже улицы начали подтаивать…