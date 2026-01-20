Азангуль – героиня одного из материалов нашей газеты («На своем опыте», «Казахстанская правда», 03.03.2023). В 2012 году она переехала на историческую родину из Китая, вышла замуж за кандаса-земляка Жаркына Жумагазы и вместе с ним основала небольшое крестьянское хозяйство. Вначале супруги разводили дойных коз и кобылиц, позже решили заняться верблюдоводством.

Не имея ни малейшего опыта в этой сфере, начинающие аграрии всему учились на ходу, посещая верблюжьи фермы в Жамбылской и Кызылординской областях. Там они узнавали, как ухаживать за верблюдами, чем их кормить, изучили технологию приготовления шубата.

– Первое время продавали верблюжье молоко на улицах и базарах, – вспоминает фермер. – Муж буквально на себе таскал тяжелые емкости с напитком. Потом земляки стали узнавать про нас, приходили домой покупать шубат. Клиентов становилось больше, поступали заказы из близлежащих сел и Алматы.

В общем, дело пошло, и предприимчивые сельчане решили расширить ферму, построить производственную базу и жилье для рабочих. Проект поддержал аким облас­ти Марат ­Султангазиев. По его поручению в Каражотинском сельском округе фермерам выделили пустующий земельный участок. Постепенно хозяйство выросло, и сегодня у аграриев на содержании находится табун численностью 80 голов.

Теперь ассортимент фермы, включающий шубат, курт и сливочное масло, пополнился мороженым. Перед тем как открыть цех, Азангуль закупила оборудование, прошла специальное обучение за рубежом.

Как известно, в торговых сетях республики представлен большой ассортимент мороженого отечественного и зарубежного производства. Главное отличие продукции Азангуль в том, что он экологически чистый, без консервантов, в составе много витаминов и питательных веществ.

Для изготовления мороженого варят верблюжье молоко, добавляют в него натуральные ингредиенты. Всего выпускается до 20 видов продукции со вкусом шоколада, фиников, карамели, ягод и дыни. Десерт уже продают в сельских магазинах, поставляют по заказам в ряд кафе и ресторанов Алматы.

К слову, данный проект стал частью культурно-просветительской программы «Қазақ­тану», цель которой – показать, как древние народные традиции могут получать современное прочтение. Национальная кухня здесь выступает как носитель истории, философии и культурной памяти. Не случайно местные жители уже называют продукцию Азангуль «қазақ балмұздағы».

– В жизни наших предков верблюд всегда считался символом процветания, богатства, – рассказывает бизнесвумен. – Животноводство – не просто ремесло, а достояние народа, которым мы гордимся и постараемся передать детям. Хотим, чтобы мороженое из верблюжьего молока стало одной из гастрономических визиток ­Казахстана, ведь казахская кухня – отражение кочевой цивилизации Великой степи.

В свободное от основной работы время энергичная женщина занимается рукоделием: шьет көрпе, подушки, лечебные пояса из верблюжьей шерсти. Она мечтает открыть школу ремесел для проживающих в сельской местности многодетных мам и домохозяек, чтобы они могли самостоятельно зарабатывать.