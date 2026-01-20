Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке

115
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Необычная гастрономи­ческая новинка появи­лась в Алматинской области. Мороженое из верблюжьего молока выпускает предпринимательница из села Сарыбулак Енбекшиказахского района Азангуль Албосын.

фото из архива Азангуль Албосын

Азангуль – героиня одного из материалов нашей газеты («На своем опыте», «Казахстанская правда», 03.03.2023). В 2012 году она переехала на историческую родину из Китая, вышла замуж за кандаса-земляка Жаркына Жумагазы и вместе с ним основала небольшое крестьянское хозяйство. Вначале супруги разводили дойных коз и кобылиц, позже решили заняться верблюдоводством.

Не имея ни малейшего опыта в этой сфере, начинающие аграрии всему учились на ходу, посещая верблюжьи фермы в Жамбылской и Кызылординской областях. Там они узнавали, как ухаживать за верблюдами, чем их кормить, изучили технологию приготовления шубата.

– Первое время продавали верблюжье молоко на улицах и базарах, – вспоминает фермер. – Муж буквально на себе таскал тяжелые емкости с напитком. Потом земляки стали узнавать про нас, приходили домой покупать шубат. Клиентов становилось больше, поступали заказы из близлежащих сел и Алматы.

В общем, дело пошло, и предприимчивые сельчане решили расширить ферму, построить производственную базу и жилье для рабочих. Проект поддержал аким облас­ти Марат ­Султангазиев. По его поручению в Каражотинском сельском округе фермерам выделили пустующий земельный участок. Постепенно хозяйство выросло, и сегодня у аграриев на содержании находится табун численностью 80 голов.

Теперь ассортимент фермы, включающий шубат, курт и сливочное масло, пополнился мороженым. Перед тем как открыть цех, Азангуль закупила оборудование, прошла специальное обучение за рубежом.

Как известно, в торговых сетях республики представлен большой ассортимент мороженого отечественного и зарубежного производства. Главное отличие продукции Азангуль в том, что он экологически чистый, без консервантов, в составе много витаминов и питательных веществ.

Для изготовления мороженого варят верблюжье молоко, добавляют в него натуральные ингредиенты. Всего выпускается до 20 видов продукции со вкусом шоколада, фиников, карамели, ягод и дыни. Десерт уже продают в сельских магазинах, поставляют по заказам в ряд кафе и ресторанов Алматы.

К слову, данный проект стал частью культурно-просветительской программы «Қазақ­тану», цель которой – показать, как древние народные традиции могут получать современное прочтение. Национальная кухня здесь выступает как носитель истории, философии и культурной памяти. Не случайно местные жители уже называют продукцию Азангуль «қазақ балмұздағы».

– В жизни наших предков верблюд всегда считался символом процветания, богатства, – рассказывает бизнесвумен. – Животноводство – не просто ремесло, а достояние народа, которым мы гордимся и постараемся передать детям. Хотим, чтобы мороженое из верблюжьего молока стало одной из гастрономических визиток ­Казахстана, ведь казахская кухня – отражение кочевой цивилизации Великой степи.

В свободное от основной работы время энергичная женщина занимается рукоделием: шьет көрпе, подушки, лечебные пояса из верблюжьей шерсти. Она мечтает открыть школу ремесел для проживающих в сельской местности многодетных мам и домохозяек, чтобы они могли самостоятельно зарабатывать.

#молоко #мороженое #верблюжье молоко

Популярное

Все
Дебют Чеснокова за «Хартс»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Загадка трех колокольчиков
Открылась именная smart-аудитория
Среди лучших педагогов мира
У Казахстана – четыре квоты
Популярность библиотек растет
Олимпиада в прямом эфире
Подарили рыбный день
Проявили характер на старте турнира
Когда мороз становится угрозой
Сюрприз на церемонии присяги
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Найти пропажу помог навигатор
Актуальная повестка: рост инвестиций и выпуска продукции
О новом Законе «О банках и банковской деятельности»
У коневодства большая история и хорошие перспективы
Стимулы для застройщиков
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
В отдаленном ауле – новая школа
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
«Кайсар» метит в призеры?
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Завершен ремонт вокзала
О новом Законе «О банках и банковской деятельности»
Стимулы для застройщиков
Актуальная повестка: рост инвестиций и выпуска продукции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]