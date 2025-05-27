Почти 800 зданий были полностью разрушены наводнениями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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В Австралии, в Новом Южном Уэльсе, количество домов, полностью разрушенных в результате наводнений, увеличилось почти до 800. Об этом во вторник, 27 мая, сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя аварийно-спасательной службы штата Мэтт Хип.

«Было проведено более 5 тыс. оценок ущерба, в результате 794 дома признаны непригодными для проживания», — говорится в публикации.

По данным издания, из-за стихийного бедствия погибли пять человек. Более 10 тыс. жителей Австралии оказались без света.

Ранее, 24 мая, агентство Reuters сообщило, что в Австралии подтопленными оказались более 10 тыс. объектов недвижимости, власти начали расчищать пострадавшие территории. По информации СМИ, сотни пострадавших от наводнения местных жителей всё еще находятся в эвакуационных центрах.

Мощные ливни также обрушились на юг Франции и Индию.