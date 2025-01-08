Мощные ливни обрушились на Саудовскую Аравию

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Затопило город Мекка

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как сообщает газета Metro, улицы священного города были затоплены в результате проливных дождей. От наводнений также пострадал и город Медина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Несколько автомобилей и даже туристический автобус оказались брошенными прямо посреди дороги из-за неожиданно хлынувших потоков воды», — пишет издание.

Сообщается, что национальный метеорологический центр (НМЦ) прогнозирует умеренные и сильные дожди на протяжении всей недели.

Между тем, десятки тысяч людей покинули свои дома в Лос-Анджелесе из-за лесного пожара, и мощнейшая снежная буря обрушилась на США. 

#Мекка #наводнение #ливень #Медина

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