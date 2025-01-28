Мощные снегопады обрушились на Южную Корею

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Сильные снегопады обрушились на Южную Корею в преддверии празднования «Соллаля» - Нового года по восточному (лунному) календарю, который является одним из главных праздников страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Рекордное количество осадков в виде снега вызвало транспортный хаос, парализовало авиаперелеты, замедлило работу железных дорог и привело к многокилометровым пробкам на основных магистралях.

Согласно сообщениям метеослужбы Республики Корея, за последние два дня в центральных и южных районах страны, включая Сеул, выпало аномальное для этих регионов количество снега. На острове Чеджу толщина снежного покрова достигла 127 см, в центральной части страны, включая города Чхунджу и Вонджу, высота снега составила более 10 см. В Сеуле зафиксировано 11,6 см осадков, хотя в отдельных районах города снег достигал 13,8 см.

Снежные заносы осложнились резким похолоданием: температура утром 28 января опустилась до -10°C в северных регионах страны, а в столице ощущаемая температура не превышала -7°C. По прогнозам, 29 января, в день Нового года по Восточному календарю, морозы усилятся, а снегопады продолжатся.

Ситуация на дорогах и в транспорте оказалась критической. В период новогодних праздников, когда миллионы людей путешествуют, чтобы навестить семьи, снежные заносы вызвали многокилометровые пробки. По данным Корейской дорожной корпорации, время в пути от Сеула до Пусана (около 350 км) увеличилось до 7 часов 20 минут, до Каннына (ок. 160 км) - почти до 4 часов. Примерно 4,93 млн автомобилей вышли на дороги страны 28 января, что усугубило ситуацию на фоне плохих погодных условий.

Железнодорожный транспорт также столкнулся с перебоями. В целях безопасности все поезда на линиях Кёнбу, Хонам и Каннын были вынуждены снизить скорость до 170-230 км/ч. В результате 80 поездов по всей стране задержались, из них 34 - более чем на 20 минут.

Авиасообщение оказалось в еще более сложной ситуации. Из-за плохой видимости и замерзших взлетно-посадочных полос было отменено 119 рейсов, в том числе 66 международных. На внутренних линиях больше всего пострадали аэропорты Инчхон и Чеджу.

Снежные заносы также привели к закрытию 24 автомобильных дорог в регионах Чеджу, Чхуннам, Чхунбук и Кёнбук.

Всё это заставило власти страны пойти на введение экстренных мер. В целях безопасности для посетителей были закрыты 20 национальных горных парков, включая популярные туристические места, такие, как горы Чирисан, Сораксан, Пукхансан.

Министерство транспорта объявило о введении комплекса мер для стабилизации ситуации. Увеличено количество рейсов общественного транспорта, включая автобусы и поезда, а также усилен контроль за безопасностью на магистралях. Власти призывают граждан страны, по возможности, отказаться от поездок, а если путешествия неизбежны, то водителей убеждают соблюдать предельную осторожность, особенно в горных районах, где снег превращается в лед.

Службы спасения работают в усиленном режиме: с начала снегопадов зарегистрировано 132 вызова, связанных с необходимостью эвакуации и оказанием помощи на дорогах. К счастью, аварий с серьезными жертвам удалось избежать, хотя вчера в общей сложности получили легкие ранения более 50 человек, которые пострадали в нескольких крупных ДТП. В некоторых регионах, в первую очередь в провинциях Северная и Южная Чхунчхон в центре страны, были зафиксированы разрушения зданий из-за веса снега.

Для миллионов корейцев нынешние снегопады стали серьезным испытанием, омрачившим праздничное настроение. Соллаль - это время, когда семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать Новый год, посетить старших родственников и сделать приношения на могилы предков. Однако из-за погодных условий многим пришлось отложить свои поездки или даже отказаться от них.

Синоптики предупреждают, что снегопады продолжатся до конца недели, а морозы будут усиливаться, особенно в горных и центральных районах страны.