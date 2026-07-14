Лес Фонтенбло под Парижем горит вторые сутки

Европа,Пожары
Айман Аманжолова
корреспондент

Пять сотен пожарных задействованы на месте, привлечены беспрецедентные для Парижского региона авиационные средства

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Во Франции продолжается тушение крупного пожара в лесу Фонтенбло под Парижем. К вечеру понедельника французским пожарным не удалось справиться с масштабным пожаром в знаменитом лесу Фонтенбло (около 65 км к юго-востоку от Парижа), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Пять сотен пожарных задействованы на месте, привлечены беспрецедентные для Парижского региона авиационные средства, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. К вечеру 13 июля огонь прошел 1,3 тыс. га.

«К сожалению, незадолго до 15:00 возник второй очаг в пяти километрах от главного пожара, который уже распространился на сотню гектаров», - приводит телеканал слова министра.

«Пожар по-прежнему не локализован и продолжает распространяться», - заявил командующий операциями в Фонтенбло Жан-Марк Сикар, уточнив, что два очага возгорания уже объединились.

Глава МВД также объявил, что задержаны два человека по подозрению в "умышленных или случайных поджогах" в лесу.

Как ранее сообщалось, пожар возник в минувшее воскресенье. Борьбу против огня в этом месте Парижского региона осложняют сильные порывы ветра и торфянистая почва.

Местные власти эвакуируют людей из населенных пунктов поблизости. Распространение огня привело к перекрытиям ряда автомобильных дорог и нарушило работу железнодорожного транспорта.

На вечер 13 июля "красный", самый высокий, уровень погодной опасности в связи с жарой сохраняется в 37 департаментах европейской части Франции. Вызванные аномальной погодой природные пожары в стране затронули на данный момент 32 тыс. га. По информации МВД, это больше, чем за весь пожароопасный сезон 2025 года.

 

#пожар #лес #Париж #Фонтенбло

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