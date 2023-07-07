Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие

Два человека пострадали в Павлодаре после обрушения крыши из-за сильного ветра, передает корреспондент Кazpravda.kz.

Фото: Екатерина Бескорсая

В Павлодаре ураганный ветер сорвал крышу с крупного торгового дома.

По данным Департамента по ЧС Павлодарской области, это произошло сегодня, 7 июля, в 13:54.

На пульт 112 поступил звонок о том, что в ТД «Артур», со стороны улицы Малайсары батыра, произошел обвал кровли.

На место выехали 4 сотрудника и одна единица техники ОСО, 3 сотрудника медицины катастроф.

Очевидцы сообщили, что на место ЧП одновременно приехали несколько бригад скорой помощи, полицейские и спасатели. По предварительным данным, под завалами есть несколько пострадавших.

По информации ДЧС, спасатели уже приступили к разборке конструкции. Пока известно о двух пострадавших.

Из под завала извлекли 48-летнего мужчину. У него диагностировали перелом обеих ног.

Еще одного мужчину карета скорой помощи увезла еще до приезда спасателей.

Судя по кадрам, рассылаемым в мессенджерах и соцсетях, серьезно повреждены десятки машин, которые были припаркованы у торгового дома.

Из-за сильного ливня и града в городе начались перебои с электричеством, затоплены дворы и улицы.