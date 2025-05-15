Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Тысячи людей находятся в зоне поражения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

В СМИ пишут о масштабной катастрофе.

«Около 77 000 жителей находятся в зоне поражения», — говорится в публикации Telegram-канала SHOT.

Как указали в материале, облако возникло в результате взрыва на заводе компании Plainsur, возгорание произошло в месте хранения растворителей. После воспламенения химических материалов работники предприятия попытались самостоятельно потушить пожар, но в итоге им было поручено эвакуироваться.

Местные власти попросили жителей города не выходить на улицу и держать окна закрытыми, подчеркнули в публикации.