Мощный взрыв произошел на химзаводе в Испании

Европа,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Город Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья накрыло ядовитым облаком

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Тысячи людей находятся в зоне поражения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

В СМИ пишут о масштабной катастрофе.

«Около 77 000 жителей находятся в зоне поражения», — говорится в публикации Telegram-канала SHOT.

Как указали в материале, облако возникло в результате взрыва на заводе компании Plainsur, возгорание произошло в месте хранения растворителей. После воспламенения химических материалов работники предприятия попытались самостоятельно потушить пожар, но в итоге им было поручено эвакуироваться.

Местные власти попросили жителей города не выходить на улицу и держать окна закрытыми, подчеркнули в публикации.

 

 

#взрыв #Испания #химзавод

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