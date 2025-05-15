Мощный взрыв произошел на химзаводе в Испании
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Город Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья накрыло ядовитым облаком
Тысячи людей находятся в зоне поражения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
В СМИ пишут о масштабной катастрофе.
«Около 77 000 жителей находятся в зоне поражения», — говорится в публикации Telegram-канала SHOT.
Как указали в материале, облако возникло в результате взрыва на заводе компании Plainsur, возгорание произошло в месте хранения растворителей. После воспламенения химических материалов работники предприятия попытались самостоятельно потушить пожар, но в итоге им было поручено эвакуироваться.
Местные власти попросили жителей города не выходить на улицу и держать окна закрытыми, подчеркнули в публикации.