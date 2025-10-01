Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленник обещал помочь с приобретением земельных участков и недвижимости по заниженной стоимости. Получив от потерпевших крупные деньги, тратил их на свои нужды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

В одном из эпизодов потерпевший передал виновному 7 млн тенге за покупку земельного участка по низкой цене и трудоустройство в нацкомпанию. Подсудимый обещанного не выполнил.

Гособвинитель полностью доказал вину подсудимого, причинившего ущерб восьми потерпевшим на сумму свыше 49 млн тенге.

«По приговору суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу», – проинформировали в надзорном органе.

В прокуратуре столицы напомнили, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.