Мошенник предлагал квартиры и участки по заниженным ценам в Астане

35
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правонарушителя приговорили к семи годам заключения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленник обещал помочь с приобретением земельных участков и недвижимости по заниженной стоимости. Получив от потерпевших крупные деньги, тратил их на свои нужды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

В одном из эпизодов потерпевший передал виновному 7 млн тенге за покупку земельного участка по низкой цене и трудоустройство в нацкомпанию. Подсудимый обещанного не выполнил.

Гособвинитель полностью доказал вину подсудимого, причинившего ущерб восьми потерпевшим на сумму свыше 49 млн тенге.

«По приговору суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу», – проинформировали в надзорном органе. 

В прокуратуре столицы напомнили, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

#прокуратура #квартиры #участки #мошенник

Популярное

Все
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
Вдохновляя на путешествия
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Цветы для ветерана
АПК становится драйвером роста экономики региона
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Еще две медали
В споре уступает сильный
Глаза горят, и песня льется
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение тра…
В Уральске задержан напавший на школьницу подозреваемый
Подростки помогали телефонным аферистам в Павлодарской обла…
Финансовую пирамиду Boxy Wealth выявили в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]