Мошенники обещают возврат денег от имени сотрудника прокуратуры

В Генпрокуратуре предупредили граждан о распространяющемся в медиа-пространстве видеоролике под названием «Право Онлайн I Консультации и Поддержка», набравшем свыше 240 тысяч просмотров, в котором от имени якобы государственного органа гражданам предлагается содействие в возврате денег, сообщает Kazpravda.kz

«Было установлено, что указанный видеоматериал создан с использованием технологий искусственного интеллекта (дипфейк) и направлен на введение граждан в заблуждение с целью последующего хищения денежных средств. При этом сообщаем, что в Казахстане не существует госоргана под наименованием «Агентство по контролю инвестиций», упоминаемого в данном видеоролике. Использование образов сотрудников правоохранительных и государственных органов в подобных материалах является одним из способов повышения доверия граждан к мошенническим схемам», – проинформировали в ведомстве.

Кроме того, по поручению Генпрокуратуры МВД была организована проверка, направленная на установление лиц, причастных к изготовлению и распространению указанного видеоматериала, с последующим привлечением их к ответственности в соответствии с законодательством.



В надзорном органе призвали граждан проявлять бдительность, критически относиться к информации, распространяемой в социальных сетях, мессенджерах и на иных интернет-ресурсах, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать личные данные либо деньги третьим лицам. Там же напомнили, что государственные органы не оказывают услуги по возврату денежных средств посредством мессенджеров, социальных сетей или сторонних онлайн-платформ.



В случае выявления подобных фактов просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы либо сообщать в «102».