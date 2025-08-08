Маржан Ракай,

главный редактор журнала «Тектурмас»:

– Первое знакомство с творчеством Абая у меня состоялось в школе. С годами оно переросло в крепкую дружбу. В школьные годы я активно принимала участие в «Абаевских чтениях», не раз занимала призовые места. Знала наизусть 58 его стихов и с удовольствием их декламировала. С особым пиететом отношусь к его «Словам назидания», считаю, что этот труд отражает философию и жизнь нашего народа.

С гордостью могу сказать, что творчество Абая сыграло большую роль в моей судьбе. Моя любовь к родному языку подпитывалась творчеством наших поэтов и писателей, в том числе его стихами. Поэтому, оканчивая школу, я не раздумывала, куда поступать. Выбор был очевиден – факультет филологии, казахский язык. При поступлении нас экзаменовал известный ученый Мекемтас Мырзахметов, и среди других звучали, конечно, вопросы о творчестве Абая. Кстати, мое сочинение на вступительных экзаменах в вуз было посвящено Абаю.

Ермак Данияров,

врач-реабилитолог, гастроэнтеролог, главный врач санатория «ЛОК «Балхаш»:

– Впервые «Слова назидания» Абая я прочитал в 1965 году, когда мне было всего девять лет. Жена старшего брата Загила прекрасно знала казахский язык. Она изучала казахский язык и литературу в Убаганской казахской школе.

В нашей школе, к сожалению, эти предметы тогда не преподавались. Загила, зная, как много я читаю, принесла мне книгу Абая «Слова назидания» на русском языке. И уже тогда я был поражен тем, как просто и очень емко Абай смог до нас донести многие истины. Прошли годы, позже я уже прочитал и знаменитый роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Книги Абая останутся не только в нашей памяти, они до сих пор помогают нам понимать жизнь.

Какима Бабаниязова, родолог-консультант:

– Абай для нашей семьи не просто любимый поэт, но и знаковая личность. Когда родилась наша дочь, мы с суп­ругом единодушно решили назвать ее Зере, как бабушку Абая. Вторая дочь у нас Тогжан – так звали первую любовь Абая, а когда родились близнецы, мы назвали их Бейбарыс и Ибрахим – настоящее имя Абая. Имя имеет значение и влияет на судьбу, верили наши предки, верим и мы. Следуя казахской традиции, чтобы новорожденный обрел черты характера, способности, талант человека, его называли в честь успешных людей. Друзья нас в шутку называют «семья Абая», а мы просто уверены, что наши дочери Зере и Тогжан будут муд­рыми, красивыми, любимыми и уважаемыми в народе. А сыновья Бейбарыс и Ибрахим вырастут настоящими мужчинами, сильными духом и телом, с прозорливым умом и человечностью в душе.

Гульсара Сатанова,

учитель русского языка средней школы № 47 г. Тараза:

– Более глубоко и емко изучать творчество Абая я начала, учась на филологическом факультете. Нас готовили как учителей русского языка для казахских школ, поэтому мы одновременно изучали литературу казахскую, русскую и мировую. Мы учили стихи Абая, разбирали его «Қара сөздері», анализировали песни, ставшие любимыми на века.

И сейчас, уже с высоты своего педагогического опыта, я могу сказать, что творчество Абая влия­ет на человека удивительным образом. Оно не просто помогает познать родной язык, но и взращивает любовь к поэ­зии, позволяет взглянуть на жизнь под другим углом. Со своими учениками на уроках и внеклассных мероприятиях мы изучаем, исследуем творчес­кое наследие великого поэта и мыслителя. Для педагогов литературное наследие Абая – настоящая кладовая. Причем полезное для себя и учеников может найти любой учитель-предметник: для языковедов – это и мыслеформы, и слог, и ритм, и словарный запас; для преподающих естественно-научный цикл – это и природа, описанная сочным языком, и атмосферные явления, и даже счет. Богатый материал в его наследии и для психологов.

Ербол Жумагул,

писатель, кинорежиссер, переводчик «Қара сөздері»:

– Личность Абая откликается в сердце каждого из нас по-разному. Для кого-то он – герой сегодняшнего дня, потому что его «Қара сөздері» актуальны и сейчас тоже, а для кого-то он – историческая личность. Для меня он – гениальный поэт и композитор, чья музыка до сих пор современна. За всем этим стоит человек со сложной судьбой, один из первых интеллектуалов, которые пытались выйти за границы «казахского мира». И, собственно говоря, цель его критики – приобщить казахов к мировым знаниям.

В одном из моих стихотворений есть такая строчка – «поражений учительский свет». Мне кажется, что Абай в своем творчестве, особенно в «Қара сөздері», проявился как свет наших поражений, на которых мы должны учиться. Ведь его 45 слов-назиданий – как беспощадное зеркало, в котором мы отражены такими, какие мы есть. Не очень красивы мы в нем, но что поделаешь. Наша цель – сделать так, чтобы все написанное Абаем про нас стало неправдой.

Каусар Бакытжан,

ученица 5-го класса школы № 122 г. Алматы:

– В школе мы учили разные стихи Абая, больше других мне нравится «Жасымда ғылым бар деп ескермедім...». В нашем городе есть проспект имени Абая, а еще мой нағашы-ата родился в ауле Абай. Поэтому я думаю, что Абай с нами всюду и во всем. Хочу увидеть ауыл, где он жил, родители мне обе­щали, что свозят меня в дом-музей Абая в Жидебае.