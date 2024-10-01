Можно ли дарить учителям цветы на праздники в Казахстане

Образование
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Венера Баталова
корреспондент

В министерстве просвещения РК ответили на вопрос о том, можно ли дарить цветы педагогам на День учителя, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Официальный представитель ведомства отметила, что День учителя действительно особенный праздник, который напоминает о важной роли педагогов в нашей жизни.

«Это возможность выразить благодарность тем, кто вложил душу в наше образование и воспитание. Цветы, добрые слова — все это символы уважения и признательности, которые мы можем подарить своим учителям. Такие жесты создают теплую атмосферу и укрепляют связь между поколениями, показывая, насколько важен труд учителя. Это всегда было доброй традицией», - написала пресс-секретарь Мереке Амангелдіқызы в Facebook.

5 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник - День учителя.

#праздник #цветы #день учителя

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