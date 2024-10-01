Можно ли дарить учителям цветы на праздники в Казахстане

Официальный представитель ведомства отметила, что День учителя действительно особенный праздник, который напоминает о важной роли педагогов в нашей жизни.

«Это возможность выразить благодарность тем, кто вложил душу в наше образование и воспитание. Цветы, добрые слова — все это символы уважения и признательности, которые мы можем подарить своим учителям. Такие жесты создают теплую атмосферу и укрепляют связь между поколениями, показывая, насколько важен труд учителя. Это всегда было доброй традицией», - написала пресс-секретарь Мереке Амангелдіқызы в Facebook.