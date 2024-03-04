Минсельхоз прокомментировал ситуацию с падежом лошадей в области Улытау

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
Корреспондент

Все погибшие животные не были идентифицированы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет контроля и надзора МСХ

Фото: пресс-служба МСХ

Как уточняется, 1 марта и.о. директора департамента животноводства МСХ РК Б. Аймурзаев и руководитель Управления биологической безопасности КВКН МСХ РК М. Мухтаров прибыли в Улытаускую область для проверки информации о массовом падеже лошадей.

По прибытию в Жанааркинский район делегация установила: в связи с неблагоприятными погодными условиями, выпадением осадков в декабре 2023 года и в феврале 2024-го и последующим понижением температуры, а также обледенением пастбищных угодий, был затруднен выпас лошадей на тебеневке, что привело к истощению и падежу молодняка и старых животных. Согласно данным базы ИСЖ, в районе насчитывается 84,3 тысяч голов лошадей.

— Вдоль автомобильной дороги между поселком Жанаарка и городом Каражал был зарегистрирован падеж 23 голов лошадей, которые не имели идентификационных номеров не были зарегистрированы в базе данных ИСЖ. Трупы животных доставили в скотомогильник. Кроме того, в Жанааркинском районе обнаружено 44 головы лошадей, не имеющих идентификационных номеров. Таким образом, павшее поголовье лошадей в количестве 67 голов не были идентифицированы, а установить их владельцев невозможно. Вместе с тем, в адрес районных ветеринарных станций официальных обращений и заявлений о фактах падежа лошадей не поступало, — пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что информация о массовом падеже лошадей в Улытауской области в количестве 2000 голов и половины имеющегося поголовья в Жанааркинском районе не соответствует действительности.

На сегодня при участии сельских ветеринарных врачей, представителей местных исполнительных органов, государственных ветеринарно-санитарных инспекторов проводится работа по сбору павших животных и уничтожению их туш. Ситуация находится на контроле у районных территориальных инспекций Улытауской области комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ.

Также ранее сообщалось, что падеж лошадей в Акмолинской области наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов. 

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