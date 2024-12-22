МСХ РК: Ситуация в регионах по приемке и переработке сахарной свёклы на особом контроле

Сельское хозяйство
131

Ситуацию, сложившуюся в области Жетысу с приемкой сахарной свеклы прокомментировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Фото: Минсельхоз РК

- Азат Сиражиддинович, почему из года в год возникают проблемы с приемкой сахарной свеклы в регионах? Какова сейчас ситуация?

-Вам известно, что в этом году впервые объем льготного кредитования весенне-полевых работ доведен до 580 млрд. тенге под «чистые» 5% годовых. В предыдущие годы этот объем не превышал 180 млрд. тенге.

Благодаря соблюдению агротехнологий, благоприятным погодным условиям фермеры собрали порядка 1,3 млн тонн свеклы. Этот позволит произвести 120 тыс тонн сахара и обеспечить потребность внутреннего рынка на 20%, что в 1,6 раза больше по сравнению с прошлым годом (68 тыс.тонн).

Несмотря на сформированный график приема в свеклоприемных пунктах время от времени возникает скопление автотранспортных средств и затягивается процесс приемки и переработки свеклы нового урожая.

Такая ситуация в период массового сбора урожая происходит ежегодно.

Основной причиной тому является высокий износ сахарных заводов не позволяющий обеспечить приемку свеклы и полную загрузку при переработке (старые буртоукладочные машины, отсутствие вентиляционных установок при хранения, изношенная линия в приемочном отделении по обработке свеклы).

- Какие меры принимаются для решения этой проблемы?

- Представители Министерства неоднократно выезжали в свеклосеющие регионы. Министр обсуждал с руководством заводов вопрос готовности заводов к приему нового урожая.

Оперативные штабы, в состав которых входят представители МИО, МСХ, сахарных заводов и фермеры круглосуточно занимаются решением проблем по увеличению пропускной способности заводов и предоставлению дополнительных участков для складирования свеклы.

Данный вопрос на особом контроле нашего ведомства.

Совместно с местными исполнительными органами скоординирован план организационных работ по проведению ремонтных работ заводами, своевременной уборке, сдаче сырья на заводы фермерами, своевременному обеспечению финансированием.

- Сколько на сегодняшний день принято сахарной свеклы?

- На переработку принято 988,7 тыс. тонн свеклы, в том числе Коксу – 252,6 тыс. тн, Аксу – 351,7 тыс. тонн, Мерке – 384,4 тыс. тонн.

Переработано 420 тыс.тонн (Аксу – 67 тыс.тн, Көксу – 162 тыс.тонн, Мерке – 191 тыс. тонн).

Из-за недостаточности мощностей для переработки в Жамбылской области часть сырья (100 тыс.тонн) перекинута на Аксуский сахарный завод области Жетісу.

- Что сделано МСХ для поддержки свекловодов и развития сахарной отрасли?

- Принят Комплексный план по развитию сахарной отрасли на пятилетний период.

Так, в 2023 году были увеличены нормативы субсидий сельхозтоваропроизводителям: при закупе сельхозтехники для выращивания сахарной свеклы с 25% до 50%, при сдаче сахарной свеклы на переработку с 15 тыс. до 25 тыс.тенге, на приобретение семян. Оказывается поддержка производителям свеклы и сахара предоставлением оборотных средств на проведение весенне-полевых и уборочных работ, на закуп сырья.

Для возмещения транспортных расходов фермеров Жамбылской области, которые вынуждены везти 100 тыс. тонн свеклы на Аксуский сахарный завод в Жетысуской области, норматив субсидирования увеличен с 25 тыс. тенге до 45 тыс. тенге за тонну.

Из резерва Правительства на субсидирование сахарной свеклы Жамбылской области  и области Жетісу выделено 10 млрд тенге.

Для обеспечения заводов оборотными средствами через СПК регионов открыта кредитная линия на 25,8 млрд. тг. Аксу қант уже выплачено 7,4 млрд. тенге. Меркенским заводом ведется работа по получению банковской гарантии.

Для недопущения ситуации по перепроизводству свеклы в 2025 году с акиматами свеклосеющих регионов согласовываются площади  под посевы свеклы под действующие заводы.

Кроме того, согласно планам по модернизации ведутся работы по разработке ТЭО для определения потребности в финансировании. Предусматриваются расширение мощности Меркенского завода с 3 тыс. до  4 тыс. тонн в сутки, установка технологического оборудования по переработке сахарной свеклы на Таразском сахарном заводе. Запланировано расширение мощности Коксуского завода с 2,2 тыс. до 5 тыс. тонн в сутки.

#сахар #урожай #сахарная свёкла

Популярное

Все
МСХ РК: Ситуация в регионах по приемке и переработке сахарной свёклы на особом контроле
Усик победил Фьюри и сохранил звание абсолютного чемпиона
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
XII кинофестиваль «Бастау» объявил победителей
Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли
Известный блогер-полиглот стал послом туризма Казахстана
Денис Качеев: «Работа по укреплению независимости требует постоянного внимания и участия всего общества»
Работа над многотомником по истории Казахстана продолжается
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Прочные основы безопасности и развития страны
Тела 12 человек обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в Грузии
Время выбрало нас
Обсуждены перспективы ЕАЭС
Искать точки соприкосновения, а не проводить разделительные линии
Столп национальной духовности
Торжественный концерт, посвященный 95-летию Бибигуль Тулегеновой, прошёл в Астане
Казахстанцы: идентичность 33 года спустя
«Egemen Qazaqstan»: этапы большого пути
На благо страны
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Грустные думки аграрные
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
Трудов высокая оценка
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок

Читайте также

В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
По каким адресам пройдут сельхозярмарки в эти выходные в Ка…
Откормочную площадку мощностью 15 тысяч голов КРС запустили…
Астанчан приглашают на Соғым FEST и сельхозярмарку в эти вы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]