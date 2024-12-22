МСХ РК: Ситуация в регионах по приемке и переработке сахарной свёклы на особом контроле

Ситуацию, сложившуюся в области Жетысу с приемкой сахарной свеклы прокомментировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Фото: Минсельхоз РК

- Азат Сиражиддинович, почему из года в год возникают проблемы с приемкой сахарной свеклы в регионах? Какова сейчас ситуация?

-Вам известно, что в этом году впервые объем льготного кредитования весенне-полевых работ доведен до 580 млрд. тенге под «чистые» 5% годовых. В предыдущие годы этот объем не превышал 180 млрд. тенге.

Благодаря соблюдению агротехнологий, благоприятным погодным условиям фермеры собрали порядка 1,3 млн тонн свеклы. Этот позволит произвести 120 тыс тонн сахара и обеспечить потребность внутреннего рынка на 20%, что в 1,6 раза больше по сравнению с прошлым годом (68 тыс.тонн).

Несмотря на сформированный график приема в свеклоприемных пунктах время от времени возникает скопление автотранспортных средств и затягивается процесс приемки и переработки свеклы нового урожая.

Такая ситуация в период массового сбора урожая происходит ежегодно.

Основной причиной тому является высокий износ сахарных заводов не позволяющий обеспечить приемку свеклы и полную загрузку при переработке (старые буртоукладочные машины, отсутствие вентиляционных установок при хранения, изношенная линия в приемочном отделении по обработке свеклы).

- Какие меры принимаются для решения этой проблемы?

- Представители Министерства неоднократно выезжали в свеклосеющие регионы. Министр обсуждал с руководством заводов вопрос готовности заводов к приему нового урожая.

Оперативные штабы, в состав которых входят представители МИО, МСХ, сахарных заводов и фермеры круглосуточно занимаются решением проблем по увеличению пропускной способности заводов и предоставлению дополнительных участков для складирования свеклы.

Данный вопрос на особом контроле нашего ведомства.

Совместно с местными исполнительными органами скоординирован план организационных работ по проведению ремонтных работ заводами, своевременной уборке, сдаче сырья на заводы фермерами, своевременному обеспечению финансированием.

- Сколько на сегодняшний день принято сахарной свеклы?

- На переработку принято 988,7 тыс. тонн свеклы, в том числе Коксу – 252,6 тыс. тн, Аксу – 351,7 тыс. тонн, Мерке – 384,4 тыс. тонн.

Переработано 420 тыс.тонн (Аксу – 67 тыс.тн, Көксу – 162 тыс.тонн, Мерке – 191 тыс. тонн).

Из-за недостаточности мощностей для переработки в Жамбылской области часть сырья (100 тыс.тонн) перекинута на Аксуский сахарный завод области Жетісу.

- Что сделано МСХ для поддержки свекловодов и развития сахарной отрасли?

- Принят Комплексный план по развитию сахарной отрасли на пятилетний период.

Так, в 2023 году были увеличены нормативы субсидий сельхозтоваропроизводителям: при закупе сельхозтехники для выращивания сахарной свеклы с 25% до 50%, при сдаче сахарной свеклы на переработку с 15 тыс. до 25 тыс.тенге, на приобретение семян. Оказывается поддержка производителям свеклы и сахара предоставлением оборотных средств на проведение весенне-полевых и уборочных работ, на закуп сырья.

Для возмещения транспортных расходов фермеров Жамбылской области, которые вынуждены везти 100 тыс. тонн свеклы на Аксуский сахарный завод в Жетысуской области, норматив субсидирования увеличен с 25 тыс. тенге до 45 тыс. тенге за тонну.

Из резерва Правительства на субсидирование сахарной свеклы Жамбылской области и области Жетісу выделено 10 млрд тенге.

Для обеспечения заводов оборотными средствами через СПК регионов открыта кредитная линия на 25,8 млрд. тг. Аксу қант уже выплачено 7,4 млрд. тенге. Меркенским заводом ведется работа по получению банковской гарантии.

Для недопущения ситуации по перепроизводству свеклы в 2025 году с акиматами свеклосеющих регионов согласовываются площади под посевы свеклы под действующие заводы.

Кроме того, согласно планам по модернизации ведутся работы по разработке ТЭО для определения потребности в финансировании. Предусматриваются расширение мощности Меркенского завода с 3 тыс. до 4 тыс. тонн в сутки, установка технологического оборудования по переработке сахарной свеклы на Таразском сахарном заводе. Запланировано расширение мощности Коксуского завода с 2,2 тыс. до 5 тыс. тонн в сутки.