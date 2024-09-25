Мукомолы научились сохранять все полезные свойства муки

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Одну из самых передовых технологий помола зерна освоили в Тайыншинском районе.

фото акимата СКО

– Мы перемалываем муку 15 раз при очень низких температурах, что позволяет сохранить все ее полезные свойства, – рассказал прибывшему в регион с рабочей поездкой заместителю Премьер-министра Серику Жумангарину президент китайской корпорации «Сиань Ай Цзюй» Цзя Хэй.

Северо-Казахстанская область – один из главных зерносеющих регионов с площадью посевов 4,4 млн га и самых передовых в стране по созданию и поддержке мощных сельскохозяйственных формирований.

Успешный опыт льготного кредитования строительства молочно-товарных ферм, птицефабрик и проектов по орошению масштабируется в других областях уже второй год. Молочное направление занимает 35% доли в общем объеме переработки региона, также развиты переработка зерна (19%), масложировая (6,5%) и мясоперерабатывающая (7%) отрасли.

В Тайыншинском районе с участием китайских инвесторов построен крупный кластер по переработке зерновых (ТОО «Memolux») и маслич­ных (ТОО «Тайынша май») культур, в селе Аймак – мельничный комплекс мощностью 300 тонн муки в сутки и комбикормовый завод на 300 тыс. тонн в год. Идут расширение мощностей и строительство цеха по выпуску макарон.

На сегодня ТОО «Тайынша май» и ТОО «Memolux» – самые крупные, ориентированные на экспорт в Китай аграрные объекты в регионе.

Китайский инвестор, президент корпорации «Сиань Ай Цзюй», владеет бондовым складом на железнодорожной станции Алашанькоу с объе­мом хранения на 100 тыс. тонн. Предприятие имеет более тысячи магазинов в Сиане (КНР) и занимается экспортом казахстанских кондитерских изделий, пива, мороженого и других продуктов питания.

Корпорация построила в Сиане парк по логистике и переработке сельскохозяйственной продукции. В ближайшей перспективе планируется создать аналогичный центр в Северном Казахстане для поставок казахстанского продовольствия в Китай.

Учитывая планы предприятия по строительству логистического центра в СКО, заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин предложил рассмотреть возможность по консолидации продукции казахстанских производителей для поставок в Китай. Цзя Хэй поддержал предложение, отметив, что, создавая в Северном Казахстане центр по переработке и логистике, корпорация «Сиань Ай Цзюй» планирует стать самой крупной структурой в республике, экспортирующей продукцию в КНР.

#технологии #мукомолы #мука

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