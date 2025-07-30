Мурал в подарок городу

Вокруг нас
63
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Центральную улицу города Абая украсил мурал с изображением великого казахского поэта и просветителя, в честь которого назван населенный пункт.

Фото ОВП Абайского района

Огромная картина стала подарком местным жителям к знаменательной дате – 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева. На ее создание не были потрачены бюджетные деньги – мурал появился благодаря поддержке спонсоров. Его авторы – Ерсин Темиргалиев и Жанибек Жумабеков. Они преподают в детской художест­венной школе, а в свободное время придумывают сюжеты, которые потом переносят на стены.

12-метровый портрет Абая разместился на пятиэтажном доме № 6А по проспекту Победы. Для его создания художники использовали насыщенные желтые, зеленые и коричневые краски. Поэт смотрит на город задумчивым взглядом, будто размышляя над своим новым произведением. У него в руке книга – как источник знаний и напоминание о том, что Абай является основоположником национальной письменной литературы. На создание мурала у художников ушла неделя.

Надо отметить, что перед началом работы была проведена встреча с жителями пятиэтажки. Люди большинством голосов одобрили художественную инициативу. Теперь, когда мурал готов, они не упускают возможности полюбоваться на новую достопримечательность.

– Мы с гордостью рассказываем всем, что живем в доме, на котором изображен великий поэт, – отмечает жительница Абая Жанар Мырзагулова. – Мурал сделал наш дом по-особенному привлекательным. Надеемся, что наш город и дальше будет становиться красивее и комфортнее.

#Абай #мурал

Популярное

Все
Дроппер за все заплатит
Радоваться самой и вдохновлять других
Мурал в подарок городу
Цветение лотоса в устье реки Кигач
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Актау – культурная столица тюркского мира
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Скрытый патруль против лихачей
Юрий Дудь заочно арестован в России
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Звонили «из банка» – ответила полиция
Видео с розовым озером оценили в Казнете
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
Определены соперники «Кайрата», «Актобе» и «Астаны»
Казахстанский таеквондист завоевал вторую медаль на Универсиаде-2025 в Германии
Как платность дорог влияет на стоимость товаров, проверят в Костанайской области
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Читайте также

Абай в Петропавловске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]