Огромная картина стала подарком местным жителям к знаменательной дате – 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева. На ее создание не были потрачены бюджетные деньги – мурал появился благодаря поддержке спонсоров. Его авторы – Ерсин Темиргалиев и Жанибек Жумабеков. Они преподают в детской художест­венной школе, а в свободное время придумывают сюжеты, которые потом переносят на стены.

12-метровый портрет Абая разместился на пятиэтажном доме № 6А по проспекту Победы. Для его создания художники использовали насыщенные желтые, зеленые и коричневые краски. Поэт смотрит на город задумчивым взглядом, будто размышляя над своим новым произведением. У него в руке книга – как источник знаний и напоминание о том, что Абай является основоположником национальной письменной литературы. На создание мурала у художников ушла неделя.

Надо отметить, что перед началом работы была проведена встреча с жителями пятиэтажки. Люди большинством голосов одобрили художественную инициативу. Теперь, когда мурал готов, они не упускают возможности полюбоваться на новую достопримечательность.

– Мы с гордостью рассказываем всем, что живем в доме, на котором изображен великий поэт, – отмечает жительница Абая Жанар Мырзагулова. – Мурал сделал наш дом по-особенному привлекательным. Надеемся, что наш город и дальше будет становиться красивее и комфортнее.