Фото: АЗРК

Столичный Департамент АЗРК при координации прокуратуры городского района Байконур провел расследование в сфере услуг по сортировке и переработке твердых бытовых отходов (ТБО), сообщает Kazpravda.kz

Так, в деятельности ТОО «Astana Recycling Plant» выявлено установление монопольно высоких цен во втором полугодии 2023 года. В стоимость услуг необоснованно включались расходы, несвязанные с их оказанием.

По решению суда компания была оштрафована на 54 млн тенге. На сегодня штраф уплачен в полном объёме.