Музей под открытым небом планируют создать в Атырау

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Завершены работы по ограж­дению древнего городища Актобе-Лаэти, расположенного в пригороде областного центра.

фото предоставлено областным музеем

По информации руководителя Центра изучения историко-культурного наследия Толыбая Достыбаева, в скором будущем место раскопок станет музеем под открытым небом.

– Научная проектно-сметная документация готова и проходит государственную экспертизу. Сама территория раскопок занимает 57 гектаров. С древнего городища Актобе-Лаэти, состоя­нию которого долгие годы не уделялось должного внимания, начинается история нынешнего Атырау, – отметил он.

Из истории известно, что когда-то это было поселение с производственным уклоном. Здесь изготавливались предметы быта и изделия из керамики, железа, которые скупали торговые караваны Великого шелкового пути.

Пять лет назад здесь проводились археологические раскопки, по итогам которых было отреставрировано около 2 тыс. кв. м городища. Было обнаружено немало интерес­ных находок, датируемых XIII–XV веками. Среди них – керамическое ядро со сквозными отверстиями и полое внутри, кувшины, жернова, пряслицы, веретено, крючки, светильники, колодка для литья металла, фрагменты тандырных печей.

Немало найдено и украшений: это кольца, пуговицы из керамики, разноцветные пастовые бусины. Все находки теперь заняли свое место в экспозиции областного музея.

В ходе раскопок нашли и часть крепостной стены из кирпича для защиты города от внешних врагов. По утверждению архео­логов, она датируется первой половиной XV века.

По словам специалистов, исследования показали, что на этой территории представлены памятники эпохи Золотой Орды, которые требуют дальнейшего изучения. Это позволит шире взглянуть на этнические процессы, историко-культурные и экономические отношения на рубеже XIII–XV веков.

#Атырау #музей #Центр изучения историко-культурного наследия

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