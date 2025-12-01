Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Во дворе одного из жилых комплексов произошёл инцидент, в результате которого пострадал пятилетний мальчик, сообщает Kazpravda.kz

По словам очевидцев, сначала между детьми на площадке произошёл конфликт, после чего в ситуацию вмешался взрослый мужчина. На видеозаписи видно, как он подбежал к ребёнку и нанёс ему сильный удар ногой. Как рассказали очевидцы произошедшего, следом его супруга начала грубо отчитывать мальчика и тянуть его за уши, при этом вступив в перепалку с бабушкой пострадавшего.

Родители ребёнка сообщили, что пара отрицает свою вину. Мальчика госпитализировали в больницу — врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Жители дома требуют проведения объективного расследования инцидента, правовой оценки действиям взрослых и соответствующего наказания за применение силы к несовершеннолетнему.

«По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый незамедлительно задержан и водворен в изолятор временного содержания. Подобные действия в отношении детей недопустимы и будут пресекаться в строгом соответствии с законом», - сообщили в ДП г. Алматы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход расследования находится на контроле руководства алматинской полиции.