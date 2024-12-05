Мужчина поджег себя у здания акимата в Мангистау

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии

Фото: Lada.kz

Сегодня, 5 декабря, в здании областного акимата некий мужчина, предположительно сотрудник аутстаффинговой компании, облился горючей смесью и поджег себя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

Отмечается, что на нем полностью сгорела одежда и он получил обширные ожоги.

Как пояснили в акимате Мангистауской области, пришедший гражданин потребовал, чтобы его принял аким области.

«Сотрудники акимата разъяснили ему, что сегодня прием граждан по личным вопросам акимом области не проводится, попросив его прийти в утвержденный по графику день приема граждан. Гражданина принял заместитель акима Каракиянского района. Не удовлетворившись, гражданин Е. облил себя горючей смесью и поджег себя», – прокомментировали инцидент в акимате.

Силами сотрудников полиции и акимата горение было оперативно потушено, вызвана скорая помощь, до приезда которой пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, добавили в областной администрации.

Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

#акимат #Мангистау #самоподжог

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