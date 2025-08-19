Мужчину с 32 кг марихуаны задержали в Жамбылской области

Закон и Порядок
80
Дана Аменова
специальный корреспондент

Общий вес изъятого запрещенного вещества составил 32 кг 420 гр

Фото: Polisia.kz

В рамках ОПМ «Карасора — 2025» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области провели успешную оперативную отработку, сообщает Kazpravda.kz 

По данным пресс-службы МВД, в ночное время в пяти километрах от села Тасоткел Шуского района на участке произрастания дикорастущей конопли был задержан подозреваемый. В ходе личного досмотра и обследования местности полицейскими были обнаружены две кучи свежескошенной растительной массы с характерным запахом конопли.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — марихуаной невысушенной. Общий вес изъятого составил 32 кг 420 гр.

«По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК — незаконное обращение с наркотическими средствами в крупном размере. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие», — детализировали в правоохранительных органах.

Мероприятие «Карасора — 2025» направлено на выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков, а также уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на территории региона, напомнили в ДП.

 

#марихуана #ОПМ #Карасора

