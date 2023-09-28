Мужская команда Казахстана по фехтованию отметилась "бронзой" на Азиаде

Мужская команда Казахстана по фехтованию на сабле отметилась бронзовой медалью Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz .

Фото: olympic.kz

Наши спортсмены стали третьими в командных соревнованиях. Казахстанские саблисты дошли до полуфинала, где уступили спортсменам из Южной Кореи со счетом 41-45.

Выход в 1/2 финала гарантировал команде бронзовую медаль. В итоге Казахстан завершил выступление на третьем месте.