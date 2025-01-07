Музыка – символ свободы

Культура
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Илья Пащенко

В новом году у ансамбля «Астана сазы» много творческих планов

Фото пресс-службы «Қазақконцерта»

По словам администратора ансамбля Руслана Макымова, репертуар обсуждается всеми музыкантами. В то же время он предоп­ределяется тематикой и концепцией каждого конкретного концерта и зачастую основывается на сочинениях смешанных стилей – этнофолка и этноджаза. Профессионализм коллектива позволяет не ограничиваться в сложности исполняемых произведений.

– В составе ансамбля – домб­ра, прима-қобыз, қыл-қобыз, нар-қобыз, жетыген, сазсырнай, сырнай, перкуссии, домбра – прима шертер, шаңқобыз и боевой рог. Бас-домбру мы заменили на бас-гитару, что дает более объемный звук, ведь гармоничность этих инст­рументов во многом зависит от звукоизвлечения, – отметил Руслан Макымов.

Артисты ансамбля уверены: нет такой страны, где фольк­лорная музыка не вызывала бы огромный интерес. В любой точке мира есть казахская диас­пора, представители которой с удовольствием приходят слушать концерты «Астана сазы». Для зарубежных слушателей казахская народная музыка является олицетворением свободы, красоты и величия бескрайних степных просторов. Они не раз признавались артистам, что благодаря чарую­щим мелодиям отчетливо представляли образы скачущих лошадей, сражающихся всадников или завывающей метели в степи.

– Конечно, у нас много творческих планов. Мы готовы порадовать слушателей концертом в Алматы, а весной отправимся в гастрольный тур по Франции. Он охватит три города – Париж, Страсбург и Кольмар. Для этих концертов мы отберем самые лучшие наши произведения. Ансамбль никогда не стоит на месте, всегда находится в творческом поиске. Недавно наш репертуар пополнили яркие композиции «Нұртуғанның термесі», «Шырқа даусым» Кенена Азербаева и народная песня «Ахау керім». Можно без ложной скромности сказать, что мы проделали огромную работу в сфере музыкальной дипломатии и наладили сотрудничество со многими коллективами по всему миру. И каждый новый концерт мы воспринимаем как творческий отчет перед слушателями, – резюмировал Руслан Макымов.

#музыка #ансамбль #Астана сазы

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