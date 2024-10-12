Музыкальная телепортация

Статьи
74
Илья Пащенко

Мысленно переместиться­ в оперную столицу мира предложил своим слушателям Симфонический оркестр столичной филармонии.

фото предоставлено организаторами

В программу концерта с интригующим названием «Симфонические телепортации. Вена» вошли фрагменты известных опер Моцарта, искрометные польки и чарующие вальсы Иоганна и Йозефа Штраусов, Йозефа Ланнера, Карла Михаэля Цирера, куплеты Адели из оперетты «Летучая мышь», увертюра из оперетты «Прекрасная Галатея» Франца фон Зуппе, а также Симфония № 5 Франца Шуберта. По замыслу организаторов, эмоциональное воздействие этих композиций должно перенести зрителей в прекрас­ный город Вену, где писалась история музыки, где творили и находили свое призвание и вдохновение многие композиторы. Мелодии, преисполненные внутренним светом и легкостью, прозвучали в исполнении симфонического оркестра и солистов филармонии под управлением известного японского дирижера Коки Гонгуй Янга.

Гость из Страны восходящего солнца – музыкальный вундеркинд, начавший свою музыкальную деятельность в пятилетнем возрасте. Получив начальное образование в Токио, он продолжил обучение в Китае и Австрии. Он был учеником Райнера Кюхля, некогда служившего концертмейстером Венской филармонии, и известной скрипачки Жозелин Райнер. Наставником талантливого юноши стал и известный японский дирижер Сэйдзи Одзава.

В последние годы молодой дирижер принимал участие в концертах Симфонического оркес­тра Венского радио и Симфоничес­кого оркестра Шэньчжэня, он сотрудничал с симфоническими оркестрами Молдовы, Румынии, Венгрии. Маэстро также дирижировал на концертах Петропавловского симфонического оркестра и симфонического оркестра театра «Астана Опера». Сейчас Гонгуй Янг – помощник дирижера Джузеппе Монтесано в Национальной опере и балете Турции, а его стиль получил широкое признание за виртуозность, слияние различных музыкальных традиций и практических ноу-хау.

– Я очень рад сотрудничеству с одним из старейших оркес­тров Казахстана. Музыканты обладают высоким уровнем подготовки и хорошо взаимодействуют друг с другом. Исполнение произведений было точным и профессиональным, с вниманием к нюансам и деталям. Работа с оркестром была вдохновляющей. Музыканты открыты к сотрудничеству и заинтересованы в достижении высоких результатов, – отметил Коки Гонгуй Янг после концерта.

По его словам, приступая к работе с новым оркестром, он всегда стремится понять особенности каждого коллектива, который имеет свою культуру и манеру исполнения. Bажно, чтобы предлагаемые дирижером идеи и предъявляемые требования были понятны и эффективны. Секрет успешного взаимодействия дирижера и оркестра – в доверии и взаимопонимании. Дирижер должен четко передавать свои идеи и видение произведения, а музыканты – чувствовать уверенность в его руководстве.

– В выступлениях с Симфоническим оркестром филармонии Астаны я вижу возможность для реализации интересных проектов. Уверен, что мы снова встретимся на этой прекрасной сцене, – резюмировал Коки Гонгуй Янг.

#Астана #концерт #филармония

Популярное

Все
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Названы победители республиканского чемпионата по керлингу
Фильм «Бауырына салу» получил главный приз на МКФ Baku International Film Festival 2024
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
«Барыс» одержал третью победу в сезоне
Музыкальная телепортация
В Семее появился сквер медиков
Что сказал Черчесов?
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Кто в ответе за ИИ?
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Миллионерами становятся врачи, прибывающие на работу в область Жетысу
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
Чтобы поддерживать новые стандарты образования нужны деньги. Где их брать?
Встречи с международными наблюдателями
Спикер Сената принял участие в референдуме
«Мы возвращаем их с войны...»
Указ Главы государства
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

Что сказал Черчесов?
«Барыс» одержал третью победу в сезоне
Впервые 29 военнослужащих ССО завоевали право ношения бордо…
В Узбекистане завершилось совместное учение «Хамкорлик-2024»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]