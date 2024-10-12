Музыкальная телепортация

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В программу концерта с интригующим названием «Симфонические телепортации. Вена» вошли фрагменты известных опер Моцарта, искрометные польки и чарующие вальсы Иоганна и Йозефа Штраусов, Йозефа Ланнера, Карла Михаэля Цирера, куплеты Адели из оперетты «Летучая мышь», увертюра из оперетты «Прекрасная Галатея» Франца фон Зуппе, а также Симфония № 5 Франца Шуберта. По замыслу организаторов, эмоциональное воздействие этих композиций должно перенести зрителей в прекрас­ный город Вену, где писалась история музыки, где творили и находили свое призвание и вдохновение многие композиторы. Мелодии, преисполненные внутренним светом и легкостью, прозвучали в исполнении симфонического оркестра и солистов филармонии под управлением известного японского дирижера Коки Гонгуй Янга.

Гость из Страны восходящего солнца – музыкальный вундеркинд, начавший свою музыкальную деятельность в пятилетнем возрасте. Получив начальное образование в Токио, он продолжил обучение в Китае и Австрии. Он был учеником Райнера Кюхля, некогда служившего концертмейстером Венской филармонии, и известной скрипачки Жозелин Райнер. Наставником талантливого юноши стал и известный японский дирижер Сэйдзи Одзава.

В последние годы молодой дирижер принимал участие в концертах Симфонического оркес­тра Венского радио и Симфоничес­кого оркестра Шэньчжэня, он сотрудничал с симфоническими оркестрами Молдовы, Румынии, Венгрии. Маэстро также дирижировал на концертах Петропавловского симфонического оркестра и симфонического оркестра театра «Астана Опера». Сейчас Гонгуй Янг – помощник дирижера Джузеппе Монтесано в Национальной опере и балете Турции, а его стиль получил широкое признание за виртуозность, слияние различных музыкальных традиций и практических ноу-хау.

– Я очень рад сотрудничеству с одним из старейших оркес­тров Казахстана. Музыканты обладают высоким уровнем подготовки и хорошо взаимодействуют друг с другом. Исполнение произведений было точным и профессиональным, с вниманием к нюансам и деталям. Работа с оркестром была вдохновляющей. Музыканты открыты к сотрудничеству и заинтересованы в достижении высоких результатов, – отметил Коки Гонгуй Янг после концерта.

По его словам, приступая к работе с новым оркестром, он всегда стремится понять особенности каждого коллектива, который имеет свою культуру и манеру исполнения. Bажно, чтобы предлагаемые дирижером идеи и предъявляемые требования были понятны и эффективны. Секрет успешного взаимодействия дирижера и оркестра – в доверии и взаимопонимании. Дирижер должен четко передавать свои идеи и видение произведения, а музыканты – чувствовать уверенность в его руководстве.

– В выступлениях с Симфоническим оркестром филармонии Астаны я вижу возможность для реализации интересных проектов. Уверен, что мы снова встретимся на этой прекрасной сцене, – резюмировал Коки Гонгуй Янг.