Музыканты из Японии выступят с Казахским государственным симфоническим оркестром

Казахский государственный симфонический оркестр даст 3 ноября концерт с артистами из Японии. Коллектив приглашает жителей и гостей столицы погрузиться в мир звуков, где традиции и современность сольются воедино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Звездами вечера станут скрипачка Маюко Кацумура и гобоист Кадзухиро Миямура, которые уже были хэдлайнерами международного музыкального фестиваля «ALEM SAZ».

Зрители смогут насладиться и впечатляющими выступлениями мастера кабуки Мотидзуки Тасаитиро и виртуозного трубача Цудзимото Мицукуни.

В программу войдут шедевры мировой музыки: «Концерт для скрипки с оркестром» Газизы Жубановой, соло из балета «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу» Евгения Брусиловского, «Молитва и игра в лучах света» Хироши Хошина, «Баллада» Хироши Огури и «Концерт для трубы с оркестром» Александра Арутюняна.