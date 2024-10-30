Музыканты из Японии выступят с Казахским государственным симфоническим оркестром

Культура
101
Венера Баталова
корреспондент

Казахский государственный симфонический оркестр даст 3 ноября концерт с артистами из Японии. Коллектив приглашает жителей и гостей столицы погрузиться в мир звуков, где традиции и современность сольются воедино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Звездами вечера станут скрипачка Маюко Кацумура и гобоист Кадзухиро Миямура, которые уже были хэдлайнерами международного музыкального фестиваля «ALEM SAZ».

Зрители смогут насладиться и впечатляющими выступлениями мастера кабуки Мотидзуки Тасаитиро и виртуозного трубача Цудзимото Мицукуни.

В программу войдут шедевры мировой музыки: «Концерт для скрипки с оркестром» Газизы Жубановой, соло из балета «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу» Евгения Брусиловского, «Молитва и игра в лучах света» Хироши Хошина, «Баллада» Хироши Огури и «Концерт для трубы с оркестром» Александра Арутюняна.

#Япония #музыканты #оркестр

Популярное

Все
Казахстанцы покоряют американский рынок
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Умную» кепку для слабовидящих изобрел девятиклассник из Костаная
Гимназисты знают, как добывать электричество из дождя
Пошел на «дело» с зажигалкой
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Как защититься от кибератак?
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Как бороться с вредными для здоровья продуктами
Вместо гаджетов казахстанцы выбирают перекус в компании друзей и коллег
Пафос на грани
Конструктивное взаимодействие единомышленников
Новые подходы, новые форматы
В Астане прошел конкурс «Шырқа, дауысым»
Осужденные исправительной колонии подарили пожилым и детям оригинальные изделия ручной работы
Станет больше отличников в Терисаккане
Борьба за доверие потребителей
Lonely Planet включила Казахстан в свой рейтинг Best in Travel 2025
Диалог традиций и инноваций
Реконструкция близится к завершению
Чеченка с казахской душой
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Решительный шаг к независимости
Нужны новые подходы
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Число аварий снизит «цифра»
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шак…
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет …
Артисты Қазақконцерта выступили на лучшей концертной площад…
Заседание Клуба журналистов АНК прошло в Қонаеве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]