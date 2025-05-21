Около 200 скотокрадов задержали в РК с начала года

Сельское хозяйство
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За последние пять лет в Казахстане количество фактов скотокрадства снизилось на 64%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматинской области задержана преступная группа из трех скотокрадов. На сегодня стражам порядка удалось доказать причастность группы к хищению более 30 голов коров, принадлежащих местным жителям. Как установлено, один из задержанных являлся водителем грузовой автомашины Volkswagen. Подозреваемые каждые два-три дня совершали хищение, после забивали скот и увозили в  Алматы для продажи на рынках.

В Павлодарской области полицией задержана преступная группа, состоящая также из трех человек, которые с декабря 2023 года по настоящее время совершили хищение лошадей на территории Экибастузского района. Подозреваемый работал табунщиком ТОО, откуда в течение двух лет украл более 70 голов.

В МВД отмечают, что скотоводство — один из ключевых видов деятельности сельского населения. Кражи, особенно скота, становятся серьезным ударом для сельчан, поэтому борьба с такими преступлениями является одним из приоритетных направлений в работе полиции. За 5 лет удалось добиться снижения скотокрадства на 64%.

С начала года задержано 188 скотокрадов, пресечена деятельность 41 преступной группы. Возвращено законным владельцам 1134 головы похищенного скота.

МВД рекомендует соблюдать простые нормы безопасности:

- укреплять свои хозяйственные подворья и не оставлять скот без присмотра;

- использовать современные методы контроля за племенным скотом посредством установки GPS-трекеров;

- постоянно проводить учет поголовья скота, применять чипирование, биркование и таврение, что в дальнейшем поможет искать похищенный или утерянный скот, а также разрешать возможные споры среди табунщиков.

#хозяйство #сельское

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