Официально
Мы чемпионы – Қарлығаш

Что может быть важнее общения ребенка с родителем? Детский смех, радостные улыбки взрослых, спортивный накал борьбы и безудержное веселье – результат проведенного мероприятия.

В рамках Года детей в детском саду «Қарлығаш» проведена Спартакиада «Мы - чемпионы «Қарлығаш». Спартакиада  была организована с целью пропаганды здорового образа жизни, приобщения семьи к совместным спортивным мероприятиям в детском саду и создания положительного эмоционального настроя у детей.

На мероприятии принимали активное участие дети и их родители трех детских садов предприятия. Участников ждали интересные  программы: спортивные эстафеты, мозговой и интеллектуальный штурм и общение с веселым Карлсоном!
Со своей волей к победе, уверенностью в себе, пронизанные дружбой команды представляли свои детские сады в честном поединке, отстаивая статус «Мы - чемпионы «Қарлығаш». 

В результате спартакиады места распределились по трем объектам и каждая семья была поощрена дипломами по номинациям: «Самый быстрый», «Самый ловкий», «Самый сильный».

Популярное

Все
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов открыл карагандинцам свою мечту
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
Как предупредить рак кожи в летние месяцы
COVID снова бьет по курортам мира
Житель Семея обнаружил оружие древних воинов вблизи города
Ежедневно творить чудеса на грани жизни и смерти
"Наехали" даже союзники
И за, и против
А в сказке все бывает!
Французов призвали незамедлительно ограничить энергопотребление
Эксперты ведущих "мозговых центров" стран Центральной Азии встретились в Нур-Султане
Кто кому дорогу переехал?
Теплая зима позволила вернуть деньги жителям Шымкента
Мой робот – мой друг
На высокой скорости
Книга подобна воде – пробьет дорогу везде
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Брал на дело, потратил на кудалык
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Через тернии – к мечте стать полицейским
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
100 тысяч тонн сахара дополнительно запросил Казахстан у других стран
Умер певец Юрий Шатунов
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове

Читайте также

Официально
Состоялась церемония вручения дипломов для выпускников Ака…
Официально
Дети в клетке. Почему подростки идут на преступления
Официально
Е.Кошанов: нам надо выдерживать баланс интересов государств…
Официально
Bugin Holding привлек инвестиции в размере $2,4 млн

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]