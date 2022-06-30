Что может быть важнее общения ребенка с родителем? Детский смех, радостные улыбки взрослых, спортивный накал борьбы и безудержное веселье – результат проведенного мероприятия.

В рамках Года детей в детском саду «Қарлығаш» проведена Спартакиада «Мы - чемпионы «Қарлығаш». Спартакиада была организована с целью пропаганды здорового образа жизни, приобщения семьи к совместным спортивным мероприятиям в детском саду и создания положительного эмоционального настроя у детей.

На мероприятии принимали активное участие дети и их родители трех детских садов предприятия. Участников ждали интересные программы: спортивные эстафеты, мозговой и интеллектуальный штурм и общение с веселым Карлсоном!

Со своей волей к победе, уверенностью в себе, пронизанные дружбой команды представляли свои детские сады в честном поединке, отстаивая статус «Мы - чемпионы «Қарлығаш».

В результате спартакиады места распределились по трем объектам и каждая семья была поощрена дипломами по номинациям: «Самый быстрый», «Самый ловкий», «Самый сильный».