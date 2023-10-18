"Мы и не знали, что так можно жить" – жители аварийных домов о новых квартирах в Астане

В 2023 году в столице из 18 аварийных домов переселили жителей 327 квартир. Накануне Дня Республики новоселы поделились своей радостью и рассказали, как им живется в новых квартирах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Одна из обладателей новой квартиры астанчанка Татьяна Копнова вспоминает, что раньше ютилась в 13 квадратных метрах. Сейчас ее жилплощадь выросла более чем в два раза.

«Мы жили в общежитии, у меня было 13 квадратов. И я получила новое жилье. Мы даже не знали, что так можно жить. Мы бы себе не смогли позволить купить эту квартиру самим. Я люблю свою квартиру, мы, когда зашли сюда, она уже была с ремонтом. Поздравляю всех с Днем Республики, желаю вам верить в чудо, и оно у вас произойдет. У меня чудо произошло, я получила квартиру, я о таком даже не мечтала», - поделилась радостью жительница столицы.

В числе новоселов и астанчанка Айгуль Кульбаева. Раньше они с супругом и четверо детей ютились в 18 квадратных метрах.

«У нас такая радость, мы переехали в новую квартиру. Новоселье отмечали большой семьей, с родственниками, друзьями. Все за нас радуются. Сколько лет жили в пятиэтажке по улице Дукенулы коридорного типа, на этаже было 40 комнат. Вшестером жили на 18 квадратах. Благодарность безграничная за эту помощь. От всей души поздравляю казахстанцев с Днем Республики, желаю мира и процветания, счастья всем», - пожелала Айгуль Кульбаева.

До конца года планируется переселить жителей еще двух аварийных домов на 43 квартиры, добавили в акимате.