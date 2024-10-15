Мы все в ответе за детей

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов, личный архив Асель Серикпаевой

– Профилактика детского суицида – весьма актуальная тема в свете последних событий в Казахстане. Как Вы оцениваете значимость средств массовой информации в решении этой проблемы?

– Тема суицида, безусловно, всегда вызывает много эмоций и переживаний. Особенно когда речь идет о детях. СМИ могут сыграть ключевую роль как в информировании, так и в предотвращении трагедий. Однако существует риск возникновения так называемого «эффекта Вертера» – особенно опасного для молодежи феномена. Это когда широкое освещение случаев суицида провоцирует подражательное поведение среди тех, кто находится в эмоциональной или психологической уязвимости. Особенно это касается подростков, которые часто ищут выход из кризисных ситуаций.

Например, исследования показывают, что после публикации новостей о самоубийствах в СМИ количество аналогичных случаев может вырасти. Это крайне опасно для людей, уже страдающих депрессией или испытывающих проблемы с психическими состояниями. Поэтому важно подходить к освещению такой темы с большой осторожностью. Мы должны избегать сенсационных заголовков и подробных описаний. Вместо этого необходимо сосредоточиться на решениях: как можно получить помощь и справиться с кризисными ситуациями. СМИ могут помочь примерами людей, которые преодолели трудности, а также предоставить контактные данные кризисных центров.

– Какую роль в этом процессе играют цифровые платформы и социальные сети?

– Соцсети, такие как TikTok, в значительной степени влияют на эмоциональное состояние молодежи. Многие дети сталкиваются с негативным контентом, который может усугубить их психологические проблемы. Я, как мать, ограничиваю время, которое мои дети проводят в TikTok и в целом в Интернете. Но этого недостаточно. Мы должны углубиться в вопросы психического здоровья и эмоциональной безопасности наших детей. Это касается не только контро­ля над цифровыми платформами, но и общей безопасности, психического здоровья и защиты детей от негативных воздействий.

– Статистика по суицидам среди подростков в Казахстане тревожит. Какова Ваша позиция по этому поводу?

– Я бы сказала, статистика шокирует. Только за 2023 год количество суицидов среди несовершеннолетних выросло на 30%. Мы потеряли порядка 170 детей! Увеличилось количество попыток суицидов, что также свидетельствует о всей серьезности ситуации. Эти цифры говорят о том, что проблема лежит намного глубже – это накопительные результаты психологических и социальных проблем, а не единичных факторов.

Недавно Казахстанский Медиа Альянс опубликовал рекомендации по ответственному освещению суицидов в СМИ. И я их полностью поддерживаю, это очень важный шаг в сторону профессионализации. В декларации Медиа Альянса четко сказано о том, что человек и его жизнь – высшая ценность. Ответственное освещение помогает избежать подражательного поведения. Когда мы обсуждаем такие трагедии, важно не акцентировать внимание на деталях. СМИ должны игнорировать сенсационность, особенно когда речь идет о детях и подростках.

Одним из важных аспектов является размещение контактов кризисных центров рядом с материалами, которые касаются суицида, так как такая информация может быть решающей для тех, кто находится в кризисной ситуации. Таким образом, лучшее освещение – это рассказ не о трагедии, а о способах преодоления трудностей. Это позитивные примеры, которые могут вдохновить других.

– Какие инициативы в этой области реализует корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры»?

– Наш фонд ранее запустил прог­рамму грантов для медиатренеров, направленную на обучение журналис­тов и блогеров в регионах Казахстана. Сейчас эта программа активно реализуется. На тренингах поднимаются различные темы, включая ответственное освещение суицида. Мы видим, что грамотная работа со столь деликатными темами может значительно снизить риск подражания и помочь предотвратить трагедии. Журналисты и блогеры играют большую роль в формировании общест­венного мнения, поэтому их необходимо обучить правильному подходу к таким темам.

– Есть ли еще какие-то успешные программы, направленные на профилактику кризисных ситуаций среди детей и подростков?

– Я работала PR-директором в Назарбаев­ Интеллектуальных школах и знаю, что одним из таких примеров является программа KiVa, которую, насколько я знаю, в этом году начали пилотировать в 110 сельских и городских школах. Это научно обоснованная программа борьбы с буллингом, разработанная Университетом Турку и направленная на профилактику и вмешательство в подобные случаи. Она доказала свою эффективность в борьбе с буллингом, который может стать причиной суицидальных мыслей у подростков. Исследования показывают, что жертвы буллинга в 2,2 раза чаще думают о само­убийстве и в 2,6 раза чаще делают попытку. Программа KiVa – это еще один пример того, как можно создать безопасную среду для детей.

– Что бы Вы хотели сказать представителям СМИ, которые освещают эту сложную проблему?

– Мы все понимаем, насколько мощно действуют медиа. Каждая сказанная публично фраза может иметь огромное влияние. Мы должны быть осторожны и внимательны, когда говорим о таких деликатных темах, лучше сосредоточиться на решениях, а не на трагедиях. Рассказывайте о том, как можно получить помощь, это приведет к позитивным последствиям урегулирования кризисов.

Но это касается не только журналис­тов, но и родителей, педагогов и всех нас, как общества. Мы должны задуматься, достаточно ли мы делаем для того, чтобы поддержать наших детей, умеем ли распознавать ранние сигналы кризиса. Психическое здоровье детей – это наш общий приоритет, и мы должны быть внимательными к каждому их шагу. Нужно помнить, что все мы – родители, учителя, журналисты – можем оказать поддержку тем, кто нуждается в помощи. Возможно, именно наше участие сегодня может предотвратить трагедию завтра.