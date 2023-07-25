Фермеры Казахстана смогут покупать дизтопливо дешевле текущих розничных цен

Энергетика, Сельское хозяйство
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сельхозтоваропроизводители Казахстана будут покупать дизельное топливо на 14,8% дешевле текущих розничных цен, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: Kazpravda.kz

Минэнерго на основе заявок Министерства сельского хозяйства РК и акиматов для проведения осенне-полевых работ 2023 года выделило сельхозтоваропроизводителям (СХТП) 426 тысяч тонн дизельного топлива. 

"Рекомендованная Министерством энергетики цена для СХТП – 284 тысячи тенге/тонна, в литрах – 239 тенге за литр на воротах нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В зависимости от региона доставки и расходов региональных операторов по поставке дизтоплива средняя цена для фермера составляет около 257 тенге за литр. Конечная цена для фермера формируется региональным оператором с учетом доставки, хранения и его маржи.

В настоящее время предельная розничная цена дизтоплива на автозаправочных станциях – 295 тенге/литр. Для сельхозтоваропроизводителей разница между розничной стоимостью (295 тенге/литр) и ценой дизтоплива для осенне-полевых работ (порядка 257 тенге/литр) – 14,8% (скидка около 38 тенге). Отмечаем, что указанная скидка в цене на дизельное топливо для сельхозтоваропроизводителей в осенний период выше в сравнении с весенним периодом. Во время проведения весенне-полевых работ 2023 года скидка на дизтопливо составляла 13,9%", – обозначили в МЭ.

Осенне-полевые работы в Казахстане проводятся с июля по ноябрь включительно. На июль региональные операторы по поставке дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям с НПЗ отгрузили всего 4,5 тысячи тонн, или 1% из всего выделенного объема на осенне-полевые работы 2023 года (426 тысяч тонн).

"Чтобы контролировать адресность поставок, на НПЗ окрашивают дизтопливо: АНПЗ – в желтый цвет, ПНХЗ – в красный, ШНПЗ – в синий. Кроме того, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК присваивает ПИН-коды", – отметили в Минэнерго.

Региональных операторов по поставке дизтоплива аграриям определяют комиссии местных исполнительных органов. Министерство энергетики не участвует в этом, так же как и в распределении нефтепродуктов. 

 

#сельское хозяйство #Минэнерго #АПК #дизельное топливо

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