Общество
На 15 лет осужден экс-полицейский, 3 года насиловавший подростка в селе Абай
Экс-полицейский, три года насиловавший подростка в селе Абай, приговорен к 15-ти годам лишения свободы. Об этом сообщила адвокат потерпевшего Айман Умарова, передает Kazpravda.kz.

"Только что огласили приговор бывшему полицейскому - Сакену Сейтжапарову, который систематически насиловал 16-летнего подростка в Туркестанской области. Ему дали 15 лет лишения свободы ( судья Калмагамбетов Касым)", - написала адвокат на своей странице в Facebook.

Как она отметила, прокурор просил 11 лет, но подсудимому дали 15.

"Но я считаю, что для такого, как он, и 15 лет мало. Он испортил жизнь мальчику", - добавила Умарова.

Как стало ранее известно, начиная с 2013 года, полицейский систематически насиловал подростка, при этом угрожая тем, что если тот расскажет о случившемся кому-либо, он распространит фото и видео интимного характера. При этом периодически вымогал у парня деньги.

За прошедшие 6 лет дело по изнасилованию возбуждали неоднократно, однако каждый раз прекращали разбирательство из-за недостаточного количества доказательств.

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