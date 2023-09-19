На 22% вырос товарооборот казахстанских производителей за полгода

Товарооборот готовой продукции казахстанских производителей за первое полугодие 2023 года составил $39,4 млрд, что на 22% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них треть составили экспортные поставки несырьевых товаров из Казахстана, на сумму $12,1 млрд. Такие данные предоставила пресс-служба правительства РК, передает Kazpravda.kz .

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В основном экспортируется продукция металлургии и химической промышленности: медь и катоды из меди, ферросплавы, уран, нефтепродукты, цинк и алюминий необработанные, плоский прокат горячекатаный, природный газ. Также зарубежные потребители активно покупают пшеничную муку, подсолнечное масло, минеральные удобрения казахстанского производства. В частности, только подсолнечного масла экспортировали 155,9 тыс. тонн. Это на 33,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В целом тенденция увеличения поставок подсолнечного масла на зарубежные рынки отмечается с прошлого года. По итогам 2022 года экспорт подсолнечного масла из Казахстана вырос в 3 раза по сравнению с 2021 годом и составил $346,4 млн в денежном выражении. Кроме того, в прошлом году отечественные производители существенно нарастили объемы поставок маргарина — в 2,7 раза, до $88,8 млн.

Наибольшие объемы экспортных поставок отправляются в Россию, Китай, Узбекистан, Турцию, из стран дальнего зарубежья — Нидерланды, Великобританию, Японию. За 6 месяцев текущего года география стран-импортеров казахстанской готовой продукции существенно расширилась, со 114 до 125.

Чтобы обеспечить отечественным товаропроизводителям выход на внешние рынки, Министерство торговли и интеграции РК оказывает меры государственной поддержки экспортерам. Это организация торговых миссий, участие в международных выставках и бизнес-форумах, обучающих проектах и программах.

Так, программа акселерации помогает казахстанским компаниям эффективно осваивать новые рынки. В этом году были отобраны 111 предприятий-экспортеров пищевой, химической, текстильной промышленности и сферы услуг для участия в программе. Причем, в 2023 году значительно выросло число казахстанских компаний, готовых экспортировать IT-услуги за рубеж.

Еще один актуальный инструмент продвижения товаров — международная электронная торговая платформа Alibaba.com. Государство предоставляет возможность отечественным товаропроизводителям и торговым компаниям продавать свою продукцию на этой площадке. В 2023 году доступ на крупнейший В2В маркетплейс Китая получили 70 поставщиков, которым предоставлены аккаунты с премиальным статусом «Золотой поставщик». Объемы продаж через платформу Alibaba сегодня превышают $300 млн.

Учитывая бурное развитие электронной коммерции, для экспортоориентированных компаний из Казахстана в мае открыли В2C площадку — JD.com. На ее базе сформирован Национальный павильон казахстанских товаров. Тот факт, что первая партия отечественных продуктов питания была распродана за одну неделю, свидетельствует о высоком спросе на качественные продтовары и высокую конкурентоспособность казахстанской пищевой продукции. Сейчас идет работа по поиску и отбору новых поставщиков. Весь этот комплекс мер направлен на увеличение экспорта несырьевых товаров.

В качестве инструментов поддержки компаниям-экспортерам организуют участие в торгово-экономических миссиях. В рамках торговой миссии казахстанских бизнесменов в город Сиане (КНР), в мае Министерство торговли и интеграции РК при поддержке Министерства иностранных дел РК запустили пилотный шоурум казахстанской продукции на базе Генерального консульства РК в Сиане.

С 17 по 21 августа свыше четырех десятков казахстанских товаропроизводителей приняли участие в международной выставке «Китай — Евразия: товары и торговля», которая проходила в городе Урумчи Синцзян-Уйгурского автономного района КНР. Они предложили посетителям EXPO кондитерские и макаронные изделия, джемы и мармелады, мед, мороженое, напитки, текстиль, украшения и другую продукцию. При этом национальный стенд Казахстана стал одним из лучших на выставке среди 40 стран и регионов, представивших свои товары.

В составе казахстанской делегации предприниматели посещают государственные учреждения, торговые сети, склады, национальные компании зарубежных стран, встречаются с потенциальными партнерами для изучения покупательской способности. За 6 месяцев 2023 года было организовано и проведено 6 бизнес-выездов в такие страны, как Вьетнам (г. Ханой), Азербайджан (г. Баку), Иран (г. Тегеран), Китай (г. Сиань), Узбекистан (г. Ташкент), Кыргызстан (г. Бишкек). До конца года ожидается еще 4 зарубежные поездки товаропроизводителей для поиска новых рынков сбыта и налаживания деловых контактов.

10-12 сентября казахстанские предприниматели провели очередные деловые переговоры с потенциальными партнерами из Душанбе. В той торгово-экономической миссии приняли участие 22 казахстанских предприятия машиностроительной, пищевой, химической, обрабатывающей промышленности. Это уже вторая встреча деловых кругов Казахстана и Таджикистана на одной площадке. В мае в Астане прошел крупный Казахстанско-Таджикский бизнес-форум, где были подписаны 40 документов о сотрудничестве на сумму свыше $2,6 млрд.

Казахстан и Таджикистан имеют множество направлений взаимовыгодного сотрудничества по различным секторам экономики. Наша страна входит в ТОП-3 крупнейших торговых партнеров Таджикистана, прочно занимая второе место. Казахстан на протяжении последнего времени успешно экспортирует автомобильную продукцию на рынок Таджикистана. В частности, автомобили марки JAC, собираемые на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, формируют таксопарк Душанбе. Всего Таджикистан импортировал свыше 200 автомобилей казахстанской сборки.

В начале августа в Астане впервые прошел казахстанско-афганский бизнес-форум. Порядка 200 делегатов из Афганистана приехали для того, чтобы наладить взаимное сотрудничество. Торговля между странами за 5 месяцев 2023 года составила $233,3 млн, из которых $225,1 млн приходится на казахстанский экспорт. Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2022 год практически достиг отметки в $1 млрд ($987,9 млн), удвоив показатели 2021 года. 90% товарооборота приходится на казахстанский экспорт, в основном обработанной продукции.

Афганистан для Казахстана выступает приоритетным рынком сбыта муки, на который приходится 70% от общего объема ее экспорта. Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму $500 млн по товарам пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей.

Государство продолжает работу по поддержке малого и среднего бизнеса и открытию новых возможностей для отечественных экспортеров, добавили в Кабмине.