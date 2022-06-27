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Экономика , Общество
На 24,3 млрд тенге накопили долгов по налогам казахстанцы

В целом по Казахстану на сегодня задолженность по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц по 919 тысячам налогоплательщиков составила 24,3 млрд тенге, в том числе основная сумма задолженности приходится на налог на транспортные средства – 22,8 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz.

В КГД назвали регионы с наибольшим числом автовладельцев, уклоняющихся от обязательств по налогу на транспортные средства. Так, в городе Алматы по 88 тысячам должников задолженность составляет 5,2 млрд тенге, в Алматинской области по 132 тысячам должников – 3,9 млрд тенге. В городах Нур-Султане и Шымкенте – по 76 тысяч должников с задолженностью 2,6 млрд тенге и 1,9 млрд тенге соответственно.

«Напоминаем, что срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2021 год истек 1 апреля 2022 года.

С 17 мая 2022 года по суммам задолженности свыше 1 МРП лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, началось направление налоговых приказов о взыскании задолженности физического лица.

В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения, налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей. В свою очередь, частные судебные исполнители в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей частный» имеют право применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества», – предупредили в Комитете госдоходов.

При наличии задолженности от 40 МРП на гражданина может быть наложен запрет на выезд из Казахстана. Информацию о запрете на выезд из РК можно узнать, перейдя по ссылке https://aisoip.adilet.gov.kz/debtors.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно во вкладке Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН, мобильного приложения e-Salyq Azamat.

Установить мобильное приложение e-Salyq Azamat можно, перейдя по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.gov.kgd.android или https://apps.apple.com/kz/app/e-salyq-azamat/id1107556666.

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