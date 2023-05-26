На 4,5 года осудили экс-главу Управления спорта Алматы

Бывший глава Управления спорта заявил в суде, что полностью отрицает свою вину. По его словам, уголовное дело в отношении него сфабриковано.

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Медеуский районный суд №2 вынес приговор экс-руководителю Управления спорта Алматы Рустему Байсеитову и его подчиненным, обвиняемым в хищении 367 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Приговор зачитал судья Жомар Мухамбетжан.

Приговором суда Рустема Байсеитова признали виновным и приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Экс-руководителя финансово-экономического отдела Управления спорта Алматы Айгерим Байгонову приговорили к 3 годам и 6 месяцам.

Спортивного менеджера РОО "Казахстанская федерация гольфа" Алию Смакову – к 3 годам.

Директора ТОО "Qazaq Sport" Ержана Мухаманова – к 7,5 года.

В январе этого года Антикор сообщил о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Управления спорта Алматы по факту хищения 367 миллионов тенге.

Одним из главных подозреваемых стал экс-руководитель Управления спорта Алматы Рустем Байсеитов. Было установлено, что в период пандемии (2020-2021 гг.) он и его подчиненные перечислили средства на банковские счета родственников директора ТОО, воспользовавшись ослаблением контроля и ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

На скамье подсудимых вместе с экс-главой Управления спорта Алматы также оказались Айгерим Байгонова (экс-руководитель финансово-экономического отдела Управления спорта Алматы), Алия Смакова (спортивный менеджер РОО "Казахстанская федерация гольфа"), Ержан Мухаманов (директор ТОО "Qazaq Sport"). Их судили по ст. 189 Уголовного кодекса РК ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере").

Однако бывший глава Управления спорта заявил в суде, что полностью отрицает свою вину. По его словам, уголовное дело в отношении него сфабриковано.