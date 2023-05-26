На 4,5 года осудили экс-главу Управления спорта Алматы

Общество
114

Бывший глава Управления спорта заявил в суде, что полностью отрицает свою вину. По его словам, уголовное дело в отношении него сфабриковано.

Фото: Kazpravda.kz

Медеуский районный суд №2 вынес приговор экс-руководителю Управления спорта Алматы Рустему Байсеитову и его подчиненным, обвиняемым в хищении 367 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Приговор зачитал судья Жомар Мухамбетжан.

Приговором суда Рустема Байсеитова признали виновным и приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Экс-руководителя финансово-экономического отдела Управления спорта Алматы Айгерим Байгонову приговорили к 3 годам и 6 месяцам.

Спортивного менеджера РОО "Казахстанская федерация гольфа" Алию Смакову – к 3 годам.

Директора ТОО "Qazaq Sport" Ержана Мухаманова – к 7,5 года.

В январе этого года Антикор сообщил о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Управления спорта Алматы по факту хищения 367 миллионов тенге.

Одним из главных подозреваемых стал экс-руководитель Управления спорта Алматы Рустем Байсеитов. Было установлено, что в период пандемии (2020-2021 гг.) он и его подчиненные перечислили средства на банковские счета родственников директора ТОО, воспользовавшись ослаблением контроля и ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

На скамье подсудимых вместе с экс-главой Управления спорта Алматы также оказались Айгерим Байгонова (экс-руководитель финансово-экономического отдела Управления спорта Алматы), Алия Смакова (спортивный менеджер РОО "Казахстанская федерация гольфа"), Ержан Мухаманов (директор ТОО "Qazaq Sport"). Их судили по ст. 189 Уголовного кодекса РК ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере").

Однако бывший глава Управления спорта заявил в суде, что полностью отрицает свою вину. По его словам, уголовное дело в отношении него сфабриковано.

#суд #Спорт #Алматы #хищение #приговор #управление #начальник

Популярное

Все
Музей вернул народу имена
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
Уже в июне национальная команда Казахстана по футболу проведет поединки в новой форме
На один день стать водолазами довелось журналистам из Алматы
Современная депрессия многолика. Как от нее уберечься?
Минздрав бьет тревогу: в Казахстане растет количество подростков, которые курят вейпы
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб
Запланированная неэффективность
Стоимость социально-значимых продуктов завышали в Жезказгане и Сатпаеве
Школа, построенная светлым человеком
Студентка покончила с собой из-за тройки в Кокшетау
Медики-алашординцы – жертвы политических репрессий
Словно мухи, тут и там ходят фейки по сетям…
Маулен Ашимбаев поднял проблемы дефицита воды в Туркестанской области
На скорости почти 190 км/ч перевозил пассажиров водитель минивэна в Жамбылской области
Чудо прозрения
Готовимся к Азиаде
Ограниченный выбор
Синий и желтый
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
10 школьников отравились в Алматинской области
Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Китая обозначил Токаев
Жанатас был депрессивным городом, пугавшим гостей и наводившим тоску только одним своим внешним видом. А сегодня?
В попытке изнасилования маленькой сестры друга подозревают жителя Жетысу
Казахстан планирует сократить срок прохождения транзита из Китая в Европу через свою территорию до 5 дней
Пьяную актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме
Поддельные медицинские сертификаты продавали в Жетысу – видео
Суд вынес приговор 25 участникам январских событий в Алматы
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Глава Сената презентовал новые тома сборника "Ашаршылық"
"Охранял стадион" в нижнем белье: 7 суток ареста получил па…
Консультации по бесплатной медпомощи можно будет получить в…
До 9 млн внутренних туристов ожидают в Казахстане в этом го…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]