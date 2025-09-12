На 5,6 млрд тенге из возвращенных активов построят медобъекты в области Абай

Возврат активов
40

В Казахстане продолжается работа по строительству социальных объектов на возвращенные в страну незаконно выведенные активы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из Специального государственного фонда на реализацию проектов в сфере здравоохранения в области Абай выделено 5,6 млрд тенге. Средства направлены на улучшение инфраструктуры и повышение качества медицины в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В селе Урджар средства направлены на строительство дополнительного корпуса многопрофильной центральной районной больницы и оснащение современной медицинской техникой.

В городе Аягоз на выделенные средства строится дополнительный корпус многопрофильной центральной районной больницы, где будет установлен магнитно-резонансный томограф.

Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.

Проекты позволят расширить охват граждан своевременными и качественными медицинскими услугами.

Ранее 2,6 млрд тенге из Спецгосфонда также были выделены на строительство психоневрологического медико-социального учреждения на 100 мест в городе Семей.

Напомним, в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство предпринимает системные усилия для развития здравоохранения. В стране идет постепенная модернизация всего спектра медицинских объектов – от сельских фельдшерско-акушерских пунктов до специализированных больниц. В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 540 объектов.

