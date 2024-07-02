На 600 человек увеличится региональная квота для кандасов

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Потребность в изменении региональных квот обусловлена увеличением численности кандасов на севере страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, Минтруда в целях перераспределения региональной квоты приема кандасов и переселенцев, согласно текущей потребности регионов, вносятся изменения в приказ главы ведомства от 27 декабря 2023 года № 530 «Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2024 год». Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 16 июля.

«Документ предусматривает увеличение региональной квоты приема кандасов на 600 человек за счет снижения региональной квоты приема переселенцев на такое же количество в рамках общеустановленной квоты. Потребность в изменении региональных квот обусловлена увеличением численности кандасов, прибывших в трудодефицитные регионы (северные регионы)», – проинформировали в ведомстве.

Подробнее с проектом приказ можно ознакомиться на портале «Открытые НПА» по этой ссылке

#Минтруда #открытые НПА #кандасы #регион #квота

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