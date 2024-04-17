На 80 млрд тенге пополнился госбюджет по итогам антикормониторинга СпецЦОНов

Антикор выявил коррупционные риски при регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений, передает Kazpravda.kz

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По результатам антикормониторинга СпецЦОНов поступления в бюджет увеличились с 10,6 млрд до 91,3 млрд тенге.

Применявшаяся с 2011 года система регистрации автотранспорта была коррупционно уязвима, где недобросовестными сотрудниками вносились недостоверные данные и выдавались поддельные документы.

За 3 года агентством расследовалось 23 уголовных дела. Свыше 3 тыс. нелегальных машин поставлено на учет, незаконно выдано 60 тыс. водительских удостоверений.

Уполномоченным органам внесены соответствующие рекомендации, часть из них уже реализована.

Запущены новые информсистемы по регистрации автотранспорта в СпецЦОНах и МВД. Исключены возможности для корректировки данных при оформлении и рассмотрении заявок. Вносить изменения может теперь только комитет адмполиции.

Упрощена процедура регистрации заявок. Теперь для этого необходимо ввести лишь ИИН, а остальные данные автоматически заполняются из других инф систем. При этом система сама проверит оплату обязательных платежей, штрафов и квитанций банков второго уровня.

В 2022 году собрано 10,6 млрд тенге за регистрацию 9,4 тыс. автомашин, в 2023 году с учетом легализации поступило 91,3 млрд тенге при регистрации 10,2 тыс. автомашин. В результате исключения указанных рисков в прошлом году поступление в бюджет увеличилось в 9 раз.

Серьезные коррупционные риски выявлены в процессе выдачи водительских удостоверений путем подмены лиц и результатов экзаменов посредством удаленного доступа к компьютерам.

По рекомендациям агентства внедрены меры контроля, в том числе обязательная биометрия и видеофиксация процесса в прямом эфире для общественного контроля.

Урегулированы процедуры пересдачи экзаменов. Количество повторных попыток ограничено двумя разами, а в случае не прохождения через 3 месяца или использования запрещенных предметов через 6 месяцев.

Благодаря внедрению новых информсистем удалось значительно сократиить риски для формального прохождения экзаменов.

Организован общественный мониторинг получения водительских удостоверений и регистрации транспорта. К этой работе привлечены антикоррупционные волонтеры.

В Антикоре подобные результаты связывают внесенными в декабре 2023 года поправками в законодательство, касающиеся отнесения работников ЦОНов к субъектам коррупции. Данные изменения вступят в силу с января 2025 года.