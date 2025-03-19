На авиабазе Нацгвардии торжественно отметили Наурыз

В воинской части 3656 Национальной гвардии МВД РК состоялось праздничное мероприятие, посвященное празднованию Наурыза. Военнослужащие с особым уважением и трепетом встретили этот день, символизирующий обновление, единство и благополучие

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Одним из ключевых моментов праздника стало представление национальных традиций. Женщины старшего поколения в традиционных головных уборах показали и рассказали о древних казахских обрядах: көрісу (приветствие в знак уважения и благопожелания), тұсаукесер (обряд перерезания пут младенцу, символизирующий его первый шаг в самостоятельную жизнь), бесікке салу (укладывание новорожденного в колыбель) и беташар (торжественное открытие лица невесты).

По завершении мероприятия одна из уважаемых участниц Гульнар апа поделилась своими впечатлениями:

“Сегодня я увидела, что наша молодежь не только чтит традиции, но и стремится глубже понять их значение. Это радует и вдохновляет. Мы передали нашим защитникам Отечества мудрость поколений, пожелали им крепкого здоровья, мужества и верности своему долгу. Ведь именно они стоят на страже мира и спокойствия нашей Родины.”

Ожившие традиции, переданные из уст в уста, напомнили военнослужащим о глубине и многовековой истории казахского народа.