На авиабазе Нацгвардии торжественно отметили Наурыз

Военное дело
35

В воинской части 3656 Национальной гвардии МВД РК состоялось праздничное мероприятие, посвященное празднованию Наурыза. Военнослужащие с особым уважением и трепетом встретили этот день, символизирующий обновление, единство и благополучие

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Одним из ключевых моментов праздника стало представление национальных традиций. Женщины старшего поколения в традиционных головных уборах показали и рассказали о древних казахских обрядах: көрісу (приветствие в знак уважения и благопожелания), тұсаукесер (обряд перерезания пут младенцу, символизирующий его первый шаг в самостоятельную жизнь), бесікке салу (укладывание новорожденного в колыбель) и беташар (торжественное открытие лица невесты).

По завершении мероприятия одна из уважаемых участниц Гульнар апа поделилась своими впечатлениями:

“Сегодня я увидела, что наша молодежь не только чтит традиции, но и стремится глубже понять их значение. Это радует и вдохновляет. Мы передали нашим защитникам Отечества мудрость поколений, пожелали им крепкого здоровья, мужества и верности своему долгу. Ведь именно они стоят на страже мира и спокойствия нашей Родины.”

Ожившие традиции, переданные из уст в уста, напомнили военнослужащим о глубине и многовековой истории казахского народа.

#Наурыз #Нацгвардия

Популярное

Все
Точкой роста должен стать туризм
Образ будущего страны
Укрепляя обороноспособность страны
К другим прицениться, свое показать
От прямого субсидирования к льготному кредитованию
«Поменять коленку» можно в Улытау
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О Саткалиеве А. М.
Массаж и ЛФК с доставкой на дом
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан
Собственный бренд создала жительница Конаева
Праздник начинается с айтыса
Весеннее возрождение
Нашли применение отходам из пластика
На службу – в чапане и камзоле
Переселение должно быть под контролем
Предупрежден – значит вооружен
Воде – дорогу!
Венгерские инвесторы построят три завода
Разъяснены правовые нормы
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
За знаниями – на Skills Enbek
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
От Волги до Берлина
Sim-Box нашли в машине иностранца в Астане
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске

Читайте также

Военные инженеры восстановят переправу по реке Уил в Актюби…
Нацгвардия продемонстрировала элементы национальной одежды …
Министр обороны встретился с ветеранами
Наравне с мужчинами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]