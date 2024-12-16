В преддверии Дня Независимос­ти подведены итоги республиканского конкурса на лучшее хозяйст­во среди участников проекта «Ауыл аманаты». В мероприятии приняли участие спикер Мажилиса, председатель партии «Amanat» ­Ерлан ­Кошанов, заместитель Премьер-минист­ра ­Тамара Дуйсенова, советник Премьер-министра Ералы ­Тугжанов, аким Кызылординской области ­Нурлыбек Налибаев и другие.

В своем выступлении Ерлан ­Кошанов подчеркнул, что в настоящее время порядка 40% населения страны проживает в сельской местности, и поэтому в своей предвыборной программе Президент Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил вопросам улучшения условий жизни и повышения благосостояния жителей села.

– По поручению Главы государства партия «Amanat» запустила проект «Ауыл аманаты», который состоялся и активно работает на благо страны. В этом году наша партия провела специальный конкурс среди участников проекта, чтобы продемонстрировать лучшие хозяйства и кооперативы. Их опыт будет использоваться в дальнейшем для совершенствования проекта «Ауыл аманаты». Как сказал Президент, чтобы наш народ не исчез в эпоху глобализации, мы должны прежде всего сохранить село. Поэтому в рамках конкурса мы уделили особое внимание и повседневной жизни в сельской местности. Село – это наша колыбель, неиссякаемый источник нашей культуры, традиций и духовной жизни. Забота о селе – это забота о прошлом, настоящем и будущем, – сказал он.

Ерлан Кошанов также перечислил ряд актуальных проблем, требующих системного подхода со стороны государства. Это развитие инфраструктуры сел, внедрение беззалоговых «товарных кредитов» для сельчан, повышение доходной базы бюджетов сельских округов и другие.

В свою очередь вице-премьер Тамара Дуйсенова рассказала, что с момента запуска проекта «Ауыл аманаты» поч­ти 16 тыс. жителей сельской местнос­ти получили льготные микрокредиты под 2,5% для открытия собственного дела, что помогло создать более 17 тыс. рабочих мест. Она также отметила, что сейчас особое внимание следует уделить налаживанию каналов сбыта продукции, производимой получателями микрокредитов.

Советник Премьер-министра ­Ералы Тугжанов в своем выступлении подчерк­нул, что проект призван значительно снизить безработицу на селе. Поэтому важно правильно информировать население о всех преимуществах проекта. Он отметил, что для участия в конкурсе поступило более 250 заявок со всех регионов страны. Решением жюри 30 заявок заняли призовые места в 10 номинациях.

Участники конкурса отметили, что проект «Ауыл аманаты» – это наглядный пример заботы государства о Человеке труда, простые и понятные инструменты по повышению доходов граждан на селе. Они выразили благодарность Главе государства и партии «Amanat»» за оказанную поддержку.

В этот же день председатель партии «Amanat» ознакомился с работой нового терминала аэропорта Коркыт Ата в Кызылорде, открытого по поручению Главы государства.