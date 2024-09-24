– Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании уделил внимание вопросам возврата активов. Он напомнил, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана. Главное, чтобы они работали на благо страны. Какие задачи в связи с этим стоят перед вашей компанией?

– Более того, Глава государства подчеркнул необходимость нормативного закрепления обязательного вложения этих средств в экономику Казахстана. Им особо было отмечено, что возвращенные активы должны стать реальным инструментом для улучшения жизни казахстанцев, а не просто формальностью или актом юридического урегулирования. В связи с этим основная задача созданной компании заключается в их эффективном управлении, обеспечении сохранности и реализации, чтобы активы приносили максимальную пользу обществу. Наша компания со стопроцент­ным государственным участием в уставном капитале, что обеспечивает государственный контроль и прозрачность деятельности.

Напомню, 12 июля 2023 года Глава государства подписал закон, цель которого – возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе. Согласно закону, в структуре Генеральной прокуратуры было образовано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое выполняет функции уполномоченного органа в данной сфере.

Создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству, – это и есть мы. Право владения и распоряжения государственной долей в уставном капитале товарищества передано Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов.

– Какие активы за это время уже переданы на баланс компании и какова их дальнейшая судьба?

– По состоянию на 19 сентября 2024 года на баланс компании принято 219 активов. Большая их часть – 196 – это ювелирные изделия. Остальные активы включают в себя земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость, производственные базы, акции и доли участия в юридических лицах, а также товарно-материальные ценности. В основном все они расположены на территории Казах­стана.

В зависимости от типа актива, согласно Правилам управления переданными управляющей компании активами, мы используем различные методы управления. Среди них – проведение торгов в форме аукциона, в том числе электронного, переуступка прав требования, реализация активов на фондовой бирже и иными способами, не противоречащими законодательству.

Для каждого актива принимается индивидуальное решение на основании его характеристик, рыночных исследований и экономической целесообразности. Продажа осуществляется преимущественно через веб-портал E-Qazyna­ путем электронных торгов.

– Какие результаты достигнуты по реализации активов на сегодняшний день?

– На торги были выставлены семь объектов недвижимости в Астане и Алматы, из которых три проданы. Общая сумма реализованных активов в Казахстане составила 1,9 миллиарда тенге. Сумма реализованных зарубежных активов – 4,5 миллиарда тенге.

Все средства от продажи возвращенных активов перечисляются в Специальный государственный фонд (СГФ), предназначенный для поддержки социальных и экономических проектов в Казахстане. За период с 29 июля по 19 сентября 2024 года наша компания перевела в СГФ 5,9 миллиарда тенге от реализации активов. Эти средства будут направлены на финансирование проектов, отобранных в соответствии с правилами, утвержденными Министерством национальной экономики.

– Вы упомянули, что на балансе компании числится 196 ювелирных изделий. Каким образом планируется их реализовывать и какие это драгоценности?

– Они представляют собой ценные активы. В ближайшее время, после завершения процедуры переоценки, эти изделия будут выставлены на продажу через аукцион на портале E-Qazyna, что обеспечит прозрачность и доступность процесса реализации для всех участников.

Среди них, например, наручные часы Cartier Ballon Bleu, которые в магазинах Алматы и Астаны стоят 6,9 миллиона тенге, на нашем аукционе будут стартовать с 3,9 миллиона тенге. Наручные часы Cartier Rotonde de Cartier стоимостью 5,6 миллиона тенге будут продаваться у нас от 2,4 миллиона тенге. Также в продаже будут наручные часы Breguet Classique 4705, цена которых составляет 14,5 миллиона тенге, а стартовая стоимость на аукцио­не – 3,4 миллиона тенге. Часы Breguet Marine Chronograph 3887 стоимостью 24 миллиона тенге будут выставлены с начальной ценой 6,8 миллиона тенге.

Кроме того, среди лотов представлены ювелирные изделия известных брендов, таких как Frank Muller, Tiffany и De Beers. Хотя эти изделия уже были в использовании, они находятся в хорошем состоянии и сохраняют свою ценность. Все средства, вырученные от продажи этих ювелирных изделий, будут полностью переведены на счет Специального государственного фонда.

Предваряя Ваш вопрос, скажу, что все активы из категории драгоценностей, находящиеся на балансе управляющей компании, хранятся в банковской ячейке, и их реализация будет осуществляться в строгом соответствии с правилами возврата активов.

– Вы можете рассказать, кому принадлежали эти активы?

– Нет. Согласно Закону «О возврате государству незаконно приобретенных активов» необходимо обеспечивать конфиденциальность полученных сведений. Договоры о передаче имущества также обязывают стороны сохранять личную информацию в секрете, потому что преждевременное раскрытие деталей об активах, их характеристиках и владельцах может повлечь правовые, экономические и социальные риски, а также снизить ликвидность активов, что может нанести ущерб экономике страны.

– Куанышбек Жаксыбекулы, как в других странах управляют возвращенными активами? Кому государство передает возвращенный капитал в управление?

– Управление нелегально приобретенными активами – важный элемент борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Мировая практика предлагает множество успешных примеров.

Ключевую роль в возврате активов играют суды, правоохранительные и антикоррупционные органы, такие как НАБУ в Украине и специализированные агентства в США и Франции. Международные организации – Интерпол и StAR при ООН – координируют действия стран. После возврата активов их управлением и продажей занимаются госагентства, например, AGRASC во Франции и ARMA в Украине, организующие публичные аукционы. Или специализированные государственные компании, такие как SAE в Колумбии, они обеспечивают прозрачное управление активами и направляют средства на благо общества.

– Как оценивают эффективность работы вашей компании?

– Эффективность нашей деятельности оценивается по ряду критериев, включая суммы, перечисленные в Специальный государственный фонд, а также по тому, насколько успешно реа­лизуются активы и насколько качественно мы обеспечиваем прозрачность и безопасность всех процедур. Ведь нашей задачей является не только максимизация финансовых показателей, но и обеспечение законности и прозрачности в управлении активами.

– Какие перспективы Вы видите для компании в ближайшем будущем?

– Мы сосредоточены на улучшении методов работы, повышении эффективности и прозрачности. Важно также продолжать развивать нашу инфраструктуру, чтобы обеспечить максимальное удобство и доверие со стороны граждан и бизнеса.

Наша ключевая задача – эффективно реализовать переданные нам объекты, сохранив их экономическую привлекательность. Если объект не будет перепродаваться, мы стремимся сделать его привлекательным для инвестиций, не теряя его экономической ценности. В конечном итоге наша цель – получить максимальную выгоду для государства, чтобы эти средства были направлены на социальные проекты.

Мы строим компанию, которая станет образцом прозрачности и честности в управлении государственными активами. Наш прио­ритет – развитие с сохранением рабочих мест. Подчеркнем, что социальная ответственность и экономический успех могут идти рука об руку. Мы готовы доказать, что наша компания может быть эффективным и социально ответственным управленцем, способствующим долгосрочному развитию страны. И, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы оправдать доверие государства и граждан.